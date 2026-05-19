Нестабильная погода в Украине еще продлится, - синоптик Диденко

В частности, сегодня по всей стране ожидаются кратковременные грозовые дожди.

В последние дни в Украине идут дожди, и такая погода продолжится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Нестабильная погода в Украине продлится, поэтому зонтики держим под рукой", – советует эксперт.

В частности, сегодня, по ее прогнозу, повсеместно в Украине ожидается нестабильная погода с кратковременными грозовыми дождями. Там, где температура выше, возможны шквалы.

В западных областях и на Житомирщине ожидается +17...+21. На юге, в центре, Черкасской, Сумской и Харьковской областях потеплеет до летних +25...+29 градусов. На остальной территории будет тепло и комфортно, +22...+25 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве, по словам Натальи Диденко, 19 мая ожидается типичная для мая погода. В столице пройдут кратковременные грозовые дожди, а максимальная температура воздуха составит около +25 градусов.

Укргидрометцентр объявил I уровень опасности – что происходит

19 мая в Украине прогнозируют ухудшение погоды. По данным Укргидрометцентра, в большинстве регионов страны, за исключением западных областей, днем пройдут грозы.

Кроме того, в южных и значительной части центральных областей местами возможны град и сильные порывы ветра со скоростью 15–20 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями синоптики объявили I уровень опасности – желтый.

