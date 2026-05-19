В США запрещают популярный пищевой краситель, разрушающий работу мозга детей

Производителям еды дали жесткий дедлайн на изменение рецептур.

Власти США пошли на радикальный шаг в сфере пищевой безопасности, объявив масштабную войну популярной химической добавке, которая годами содержалась в любимых детских лакомствах и повседневной косметике.

Официальный Вашингтон ввел полный запрет на использование эритрозина (красителя Red No. 3), дав производителям жесткий дедлайн на изменение рецептур. Эритрозин – это синтетический красный краситель из группы азокрасителей, также известный как E127. Он используется главным образом в пищевой и косметической промышленности, пишет Rynekzdrowia.

Данное вещество разрешено к применению в ЕС, однако его использование ограничено определенными дозами. Аналогично ситуация выглядит в Австралии, Новой Зеландии и Китае. Но в США его запретили полностью. Все произошло благодаря нескольким организациям, которые указывали на негативное влияние красителя на здоровье.

Видео дня

Производители продуктов питания в США получили время до января 2027 года, чтобы модифицировать продукцию и удалить из нее вредный ингредиент. "FDA наконец-то прекращает этот регуляторный парадокс, при котором Red No. 3 был нелегален в губных помадах, но абсолютно легален в конфетах для детей", – подчеркнул президент Center for Science in the Public Interest доктор Питер Лури.

Где применяется E127

Эритрозин появляется во многих пищевых продуктах и косметике, особенно обладающих интенсивным красным цветом. Он находится в том числе:

в мармеладе, леденцах, драже;

йогуртах, мороженом, фруктовых сырках;

в цветных газированных напитках, сиропах и топпингах для десертов;

в хлебобулочных изделиях, например, таких как печенье, кремы;

в косметике, например, такой как помады, блески и лаки для ногтей.

Широкий спектр вреда

Исследования, проведенные в 2010 году организацией Center for Science in the Public Interest (CSPI), показали, что эритрозин – это канцерогенный, генотоксичный краситель, вызывающий поведенческие проблемы, особенно у детей.

В исследованиях 2014 года, посвященных влиянию E127 на здоровье, указывалось, что эритрозин может вызывать побочные эффекты, например:

светобоязнь;

трудности в обучении;

деструктивное влияние на печень, сердце, щитовидную железу, желудок;

проблемы с фертильностью.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые раскрыли удивительную пользу арбуза для здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: