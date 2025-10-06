Сейчас компания, которая выпускает ракеты-перехватчики к этим комплексам, производит до 650 единиц в год.

Системы противовоздушной обороны Patriot не могут полностью закрыть небо над Украиной. Такое мнение высказал обозреватель издания "Милитарный" Вадим Кушников.

"Одними только системами Patriot мы не решим вопрос, поскольку по состоянию на сейчас надо разделять цели по приоритетам и сложности. Мы видим, что комплексы Patriot используются как основа противоракетной обороны", – отметил он в эфире телеканала "Киев24".

Эксперт отметил, что есть большой спектр воздушных угроз, которые враг использует на ежедневной основе. Речь идет и об ударных дронах большой дальности типа "Шахед". Это и крылатые ракеты различной дальности и различных типов, которыми РФ атакует Украину.

"В целом Patriot может быть верхней точкой в эшелонированной системе противоракетной и противовоздушной обороны. Но выполнять это на всем спектре очень сложно экономически, поскольку эти комплексы являются дорогостоящими. Ракеты-перехватчики имеют тоже достаточно высокую цену. А кроме цены, еще имеют ограничения по количеству производства в год", – акцентировал специалист.

По его словам, по состоянию на сейчас компания RTX, которая выпускает ракеты-перехватчики к этим комплексам, производит до 650 единиц. Речь идет о наиболее современной версии – PAC-3 MSE, которая является основой противоракетной обороны на 2026-27 годы. Не все эти ракеты предназначены для Украины.

Отмечается, что компания планирует увеличить производство до 750 единиц.

Война в Украине – другие новости

Оперативная-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Днепр" (бывшая "Хортица") прекратила свою деятельность. Как пояснили в Генштабе, это связано с внедрением корпусной реформы в войске.

Тем временем Силы обороны Украины поразили территорию российского предприятия "Завод им. Я. М. Свердлова". Также под атаку попали мощности АО "Морской нефтяной терминал", расположенные во временно оккупированном Крыму.

