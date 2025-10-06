Завод имеет возможность снаряжать практически все виды боеприпасов - авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы.

В ночь на 6 октября подразделения Сил обороны Украины поразили инфраструктуру федерального казенного предприятия "Завод им. Я. М. Свердлова".

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, это предприятие является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. Оно имеет возможность снаряжать практически все виды боеприпасов - авиационные и артиллерийские снаряды, авиационные бомбы, в том числе и корректируемые по цели, боевые части кумулятивных противотанковых управляемых ракет, боеприпасы для инженерных войск, боеголовки к ракетным комплексам ПВО.

Также завод в рамках кооперации осуществляет снаряжение боевых частей унифицированных межвидовых планировочных боеприпасов. Отмечается, что были зафиксированы многочисленные взрывы и пожар в районе цели.

"Кроме того, поражены мощности АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия, ТОТ АР Крым). Это многофункциональный технологический комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда и обратно, а также автомобильный транспорт. Задействован в обеспечении оккупационной армии российского агрессора. В результате успешного попадания зафиксирован масштабный пожар на территории объекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, как проинформировали в Генштабе, на временно оккупированной территории украинского Крыма есть попадание по складу боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18-й общевойсковой армии РФ. Результаты поражения уточняются.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе ударные дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины в очередной раз поразили в России цель на расстоянии 1400 км - на этот раз в населенном пункте Орск.

"Хлопок" горел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ. На этом НПЗ работают четыре установки первичной переработки нефти, его мощность - 6,6 млн тонн нефти в год. Завод выпускает около 30 видов различной продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум, мазут.

