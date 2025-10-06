В Генштабе заверили, что это не ухудшит управляемость войсками и негативно не повлияет на оперативную ситуацию.

Оперативная-стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Днепр" (бывшая "Хортица"), которой командовал генерал-майор Михаил Драпатый, прекратила свою деятельность в связи с внедрением корпусной реформы. Об этом УНИАН сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев.

"ОСГВ "Днепр" не была штатной структурой, а была временной. В связи с принятием корпусами своих полос ответственности и с целью улучшения управления войсками потребность в существовании оперативно-стратегических группировок отпала. Именно поэтому ОСГВ "Днепр" прекратила свое существование", - пояснил он.

По его словам, Драпатый занимает штатную должность командующего Командования объединенных сил ВСУ.

Видео дня

"Должность командующего ОСГВ "Днепр" не является штатной и он занимал ее по совместительству. Следует отметить, что генерал-майор Михаил Драпатый продолжит руководить соответствующим комплектом войск в районе боевых действий", - отметил Ковалев.

Кроме того, он подчеркнул, что ликвидация ОСГВ "Днепр" не ухудшит управляемость войсками и негативно не повлияет на оперативную ситуацию на линии боевого соприкосновения.

"Наоборот, эти изменения призваны улучшить управление войсками", - добавил спикер Генштаба.

Структурная реформа в армии

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце сентября расформировал оперативно-стратегическую группировку "Днепр".

ОСГВ "Днепр" отвечала за значительную часть фронта, держа на востоке линию от Запорожья до Харьковщины. Восемь месяцев группировку возглавлял Драпатый.

В частности, ОСГВ отвечала за распределение боеприпасов между бригадами. Эти функции теперь передаются группировкам войск и вновь созданным корпусам.

Вас также могут заинтересовать новости: