По словам военного эксперта, благодаря такому оружию ВСУ смогут успешно выполнять задачи.

Недавно Украина разработала гибридное оружие, которое называется "Паляница". Эта ракета-дрон может стать серьезной проблемой для российских оккупантов. Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, что в радиусе действия нового оружия находится около 20-25 российских аэродромов, не считая складов. Об этом он сказал для 24 канала.

По словам полковника запаса, ракета-дрон состоит из трубы с крылышками. В ней находится турбореактивный двухконтурный двигатель, с помощью которого она может долететь на дальность до 1000 километров. Также там есть боевая часть, которая может весить до 500 килограммов.

Свитан подчеркнул, из-за того, что это ракета-дрон, то она может быть очень дешевой, ведь ей необходима только связь со спутником или прямое управление, но на такой дальности это является сложной задачей.

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"Это серьезный механизм давления на россиян", - считает эксперт.

Летчик-инструктор отметил, что прежде всего дело в дальности, поскольку это большая проблема для врага. Также это оружие точно достанет до реки Волги, а, вероятно, и дальше. По его словам, в этом радиусе расположено около 20-25 российских аэродромов.

Свитан предположил, если будет сотня таких "Паляниц", то российские оккупанты смогут сбить 50, однако остальные пройдут сквозь их ПВО. Однако даже в этом случае ракета-дрон выполнит задачу, переманив на себя вражескую ракету, которая может быть дороже "Паляницы".

Ракета-дрон "Паляница" - что известно

Ранее военно-аналитический портал Defense Express рассказал, что появление такого оружия существенно усложнит жизнь российской авиации, поскольку защитить военные базы станет значительно труднее. Однако по словам аналитиков, "Паляница" имеет как преимущества, так и недостатки.

Также президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором рассказывается о новой разработке. Там отметили, что ракет-дронов будет становиться больше, "как стало больше наших дальнобойных ударных дронов, результаты которых мы видим почти каждый день".

"Стоимость ракеты-дрона - гораздо ниже аналогов. И работа над ее удешевлением и увеличением производства продолжается", - говорится в видео.

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