Западные сторонники Украины ценят балканских производителей в том числе за дешевизну - боснийский снаряд может стоить вчетверо дешевле западного.

Западные правительства скупают боеприпасы и минометы для поставок в Украину у производителей на Западных Балканах, в частности, в Боснии и дружественной к России Сербии. Как пишет The Economist, на долю этих двух сторн приходится более 90% военного экспорта Западных Балкан.

"Особый интерес для Украины и ее сторонников представляет способность отрасли производить боеприпасы и оборудование как советского, так и натовского стандарта. Ее товары также, как правило, дешевы: боснийский снаряд может стоить вчетверо дешевле западного", - пишет The Economist.

По данным Ясмина Муяновича из аналитического центра New Lines Institute for Strategy and Policy, сербский экспорт оружия вырос в четыре раза с 2020 года; с момента вторжения в Украину было отправлено боеприпасов на сумму около 800 млн евро. Экспорт Боснии за первые четыре месяца 2024 года почти удвоился по сравнению с тем же периодом прошлого года.

И в Боснии, и в Сербии действуют законы, которые запрещают им продавать оружие в зоны боевых действий, однако они нашли обходные пути, используя посредников.

Так, США являются основным покупателем боснийских пуль, которые затем перенаправляют в Украину. Сербия, несмотря на свой отказ ввести санкции против России, переправила тысячи артиллерийских снарядов через Чехию, Турцию и множество подставных компаний. Балканские члены НАТО — Хорватия, Албания, Черногория и Македония — передали большую часть своих запасов старого советского оборудования. Недавно сообщалось, что Хорватия может отремонтировать изношенные кувейтские танки М-84 для отправки на Украину.

Для некоторых правительств региона такая политика - это возможность завоевать кредит доверия у США и ЕС. Это особенно касается для стран, которые стремятся в ЕС, таких как Босния и Албания. По мнению Катарины Джокич из Стокгольмского международного института исследований, экономические мотивы также играют свою роль. Боснийские заводы по производству боеприпасов, которые когда-то были на грани закрытия, теперь полностью укомплектованы персоналом.

Для Александра Вучича, президента Сербии, продажа оружия Украине является частью тонкого балансирования между Западом и Россией. Но это также хороший бизнес, который дает "чистый приток иностранной валюты".

Как писал Reuters, западные страны покупают артиллерийские снаряды у индийских производителей оружия, а затем перенаправляют их в Украину. При этом Нью-Дели не вмешивается, чтобы остановить торговлю, несмотря на протесты Москвы.

При этом, как отмечает издание, такая схема передачи боеприпасов для поддержки обороны Украины действует уже более года. Среди европейских стран, отправляющих индийские боеприпасы в Украину, — Италия и Чехия.

