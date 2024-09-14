Сикорский пообещал, что Польша выделит 100 млн евро на закупку снарядов для Украины

В Польше признали, что все еще не предоставили деньги Чехии для закупки боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

На пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объяснил причину, почему его страна едва ли не единственная среди членов чешской инициативы до сих пор не перечислила средства. Как отметил глава МИД Польши, у них задержали по ордеру на арест чиновника, который за это отвечал.

Речь идет о Михале Кучмеровском, бывшем председателе Правительственного агентства стратегических резервов Польши. Его арестовали в Лондоне по польскому ордеру по обвинению в коррупционных преступлениях.

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Сикорский пообещал, что Польша выделит 100 млн евро на закупку снарядов для Украины. Первую половину средств отправят уже в этом году, а остальные - в следующем.

Чешская инициатива - боеприпасы для ВСУ

Компания Czechoslovak Group, которая занимается поставками боеприпасов в Украину в рамках чешской инициативы, недавно раскрыла, что боеприпасы для Украины закупают в Турции.

NZZ добавила, что Чехия вынуждена сдержать свои амбиции по поставкам снарядов в Украину. Первоначальная цель не будет достигнута более чем на треть, если страны-партнеры не внесут больше средств. По словам пражского правительства, не все страны еще заплатили, что является одной из причин сокращения поставок.

Вчера Gazeta Wyborza написала, что по состоянию на август к поиску боеприпасов для Сил обороны за пределами Евросоюза присоединились 18 государств. Сейчас крупнейшим и самым быстрым донором является Германия. В то же время Польша, которая публично также присоединилась к инициативе, не предоставила ни одного злотого.

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