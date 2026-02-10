Россия и Украина меняют тактику дронов из-за появления 'танков-ежей', - Forbes

Обе стороны войны разрабатывают новые боеприпасы и многослойные атаки, чтобы преодолеть импровизированную защиту бронетехники от FPV-дронов.

Россия и Украина адаптируют тактику применения беспилотников и вооружения в ответ на распространение так называемых "танков-ежей" – бронемашин, оснащенных импровизированными шипами, проволокой и тросами для защиты от FPV-дронов, пишет Forbes.

Несмотря на рост роли дронов, бронетехника – танки, боевые машины пехоты и самоходная артиллерия – остается основой наступательных и оборонительных операций обеих армий. В то же время эффективность ударов беспилотников существенно ограничила использование брони, что способствует позиционному тупику на фронте.

"Танки-ежи" стали очередным этапом эволюции защиты бронетехники. В отличие от "черепашьих танков", которые почти полностью закрывались металлическими каркасами, новая конструкция предусматривает использование металлических шипов или пучков стальных тросов, выступающих на 30–60 сантиметров от корпуса. Они заставляют FPV-дроны детонировать или терять управление еще до контакта с броней.

Такая защита, которая обычно изготавливается непосредственно в полевых условиях, уже зафиксирована как на российских танках Т-72 и Т-90 в районах Донецкой и Запорожской областей, так и на украинской бронетехнике, в частности на БТР M113. В социальных сетях распространяются видео, где военные обеих сторон приваривают подобные конструкции к своим машинам.

В ответ Россия и Украина начали применять новые тактики дронных атак. В частности, все чаще используются многослойные удары: сначала FPV-дрон повреждает или частично разрушает конструкцию "ежа", после чего по цели наносится удар более тяжелым боеприпасом или баражующим дроном.

Кроме того, на беспилотники устанавливают взрывообразующие пенетраторы, которые способны формировать высокоскоростной металлический снаряд и пробивать броню даже при детонации на определенном расстоянии от корпуса. По данным из открытых источников, такие решения уже испытывают российские подразделения с использованием волоконно-оптических дронов.

В то же время "танки-ежи" имеют и серьезные недостатки. Дополнительная масса снижает скорость и маневренность бронетехники, затрудняет преодоление рвов и переправ через реки и повышает нагрузку на трансмиссию. По свидетельствам российских военных, отдельные модифицированные машины выходили из строя уже после нескольких километров движения.

Аналитики отмечают, что нынешние инновации носят временный характер. Как и при противодействии самодельным взрывным устройствам в предыдущих конфликтах, каждое новое защитное решение быстро порождает соответствующие способы его преодоления. Это заставляет обе стороны войны постоянно искать новые подходы к защите бронетехники в условиях доминирования дронов на поле боя.

Как сообщал УНИАН, потери российской армии в войне против Украины резко возросли, что все больше затрудняет достижение целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пишет Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников, а также военных аналитиков, темпы российского продвижения на ключевых участках фронта составляют лишь от 15 до 70 метров в день. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований (CSIS), это медленнее, чем в большинстве войн за последние 100 лет. При этом общие потери России оцениваются как минимум в 325 тысяч погибших.

