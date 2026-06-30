Индия может поставить ОАЭ ракеты BrahMos, разработанные совместно с Россией: что известно

Отмечается, что ОАЭ обладают одними из самых современных военно-воздушных сил в регионе.

Индия ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о возможной продаже сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, которые были совместно созданы с Россией, сообщает Forbes.

Как отмечается, если соглашение будет заключено, ОАЭ значительно укрепят свои возможности наносить высокоточные удары на большом расстоянии.

По данным Reuters, Нью-Дели также обсуждает с Абу-Даби экспорт отечественной системы противовоздушной обороны Akashteer. Как пишет издание, во время недавней войны между США, Израилем и Ираном ВВС ОАЭ наносили удары по целям на территории Ирана и на островах в Персидском заливе.

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В то же время, по информации The Wall Street Journal, при поддержке американской и израильской разведки были атакованы острова Абу-Муса и Кешм, нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван, порт Бендер-Аббас и нефтехимический комплекс Асалуе.

Вероятно, в ходе этих операций эмиратские истребители использовали высокоточное дальнобойное оружие, позволявшее поражать цели, не входя в зону действия иранской ПВО.

Несмотря на относительно небольшую территорию, ОАЭ обладают одними из самых современных военно-воздушных сил в регионе. Основу авиапарка составляют истребители F-16E/F Block 60 Desert Falcon, созданные специально для нужд страны, а также более 40 многоцелевых самолетов Dassault Mirage 2000-9.

Какое вооружение уже имеется у ВВС Эмиратов

F-16 ОАЭ оснащаются широким спектром высокоточных авиабомб, среди которых JDAM, Paveway и малогабаритная GBU-39, способная поражать цели на расстоянии до 74 километров.

Истребители Mirage могут применять дальнобойные крылатые ракеты Black Shaheen – экспортную модификацию Storm Shadow. Из-за ограничений международного Режима контроля за ракетными технологиями (MTCR) дальность этой версии не превышает примерно 300 километров. Поскольку Индия также входит в MTCR, скорее всего, экспортная версия BrahMos для ОАЭ будет иметь аналогичную дальность, считают аналитики.

Кроме того, на самолетах F-16 и Mirage используется высокоточный комплект наведения Al Tariq, созданный совместно с южноафриканской компанией Denel Dynamics и производимый в ОАЭ. Он позволяет поражать неподвижные и движущиеся цели даже при отсутствии GPS на расстоянии до 120 километров. Эту систему также интегрируют на новейшие французские истребители Rafale F4, которые ОАЭ заказали в количестве 80 единиц.

Впрочем, аналитики считают, что BrahMos вряд ли будет интегрирован на истребители ОАЭ без серьезной модернизации. Эта ракета существует в версиях для запуска с кораблей, подводных лодок, самолетов и наземных мобильных установок.

Скорее всего, Эмираты заинтересуются именно наземным вариантом комплекса. Это позволит укрепить уже имеющийся арсенал дальнобойных ракет класса "земля – земля".

По данным СМИ, сегодня на вооружении Эмиратов уже находятся американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, реактивные системы HIMARS и управляемые ракеты GMLRS.

Еще в конце 1980-х годов страна приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты Scud-B, способные поражать цели на расстоянии около 300 километров, хотя их точность уступает современным аналогам.

Опыт войны с Ираном влияет на новые закупки

После войны с Ираном военное сотрудничество между ОАЭ и Израилем, которые нормализовали отношения в 2020 году в рамках Авраамовых соглашений, только укрепилось. Абу-Даби высоко оценил помощь Израиля, который развернул на территории страны системы противовоздушной обороны "Iron Dome" и свои военные подразделения.

Израиль также разработал авиационные баллистические ракеты, совместимые с истребителями, и уже применял их во время операций в Сирии, Иране и других странах. Теоретически ВВС ОАЭ также могли бы использовать подобное оружие, хотя его экспорт также ограничивается требованиями MTCR.

Старший аналитик компании RANE Райан Бол считает, что Эмираты могут быть заинтересованы именно в высокоточных дальнобойных средствах поражения израильского производства, подобных тем, которые Израиль применял против Ирана и других целей.

В то же время, по его мнению, закупки такого оружия, если и состоятся, будут ограниченными и будут предназначаться прежде всего для точечных ударов по стратегически важным военным объектам и командным пунктам.

Эксперты отмечают, что опыт последнего конфликта с Ираном, вероятно, повлияет на будущие закупки вооружений ОАЭ, однако главный принцип военной политики страны останется неизменным – максимальная диверсификация поставщиков современного оружия.

Новое оружие

Напомним, Южная Корея успешно провела первые технические летные испытания новой крылатой ракеты большой дальности "Чхонрён" ("Небесный дракон"). Её назначение – поражение глубоко укреплённых подземных объектов. Если соответствующая программа будет развиваться по плану, разработку завершат к 2028 году, серийное производство начнётся через год, а на вооружение ракета поступит в 2030-х годах.

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