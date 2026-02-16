Было наивно надеяться на быстрое соглашение между Украиной и Россией, - президент Чехии

По словам Павла, нужно продолжать давить на РФ.

Было наивно надеяться на то, что удастся достичь согласия между Украиной, Европой, США и Россией в краткосрочной перспективе. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью Odkryto.cz.

"То, что позиции Украины, Европы и Соединенных Штатов приблизились или уже почти совпадают, является большим успехом. Если учесть, сколько противоречивых заявлений мы за это время услышали от разных сторон. Важно не согласие Украины и ее сторонников, а согласие по условиям мирного соглашения с воюющей стороной, то есть с Россией", - подчеркнул он.

Павел считает, что РФ пока не продемонстрировала большой готовности к переговорам и компромиссу. По его словам, россияне продолжают настаивать на своих максималистских целях, в частности ограничении Украины и ее будущего в сфере безопасности, а также выдвигают требования по территории.

"Здесь важно, во-первых, продолжать давление на Россию - политическое, финансовое, экономическое, но в то же время продолжать поддержку Украины, чтобы она не оказалась в значительно менее выгодном положении для начала переговоров. История учит нас, что переговоры могут быть успешными только тогда, когда обе стороны находятся в относительно выгодном положении. Если это не так, то та сторона, которая будет в выгодном положении, всегда будет испытывать желание продолжать конфликт, а не прекращать его", - отметил президент Чехии.

Мирные переговоры - последние новости

Ранее Associated Press писало, что ожидания прогресса от мирных переговоров в Женеве низкие. Это связано с тем, что обе стороны продолжают придерживаться своих переговорных позиций по ключевым вопросам, несмотря на то, что США установили июньский срок для достижения соглашения.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал главный вопрос на переговорах в Женеве. По его словам, в Швейцарии круг вопросов будет шире, чем в Абу-Даби.

Также Песков добавил, что на переговорах необходимо присутствие помощника российского диктатора Владимира Мединского.

