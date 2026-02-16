Экспортеры металлолома пытаются в суде заблокировать и отменить нулевую квоту, – Кисилевский

Правительство приняло решение о нулевых квотах на вывоз металлолома из соображений национальной безопасности.

Представители металлоломной отрасли в четвертый раз обратились с иском в Киевский окружной админсуд, пытаясь заблокировать и в дальнейшем отменить решение Кабинета Министров о применении нулевых квот на экспорт вторсырья до конца 2026 года. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Он подчеркнул, что первые три заявления сначала подавали, а после назначения судьи отозвали.

"Опытные юристы и антикоррупционеры знают, что это признак поиска "нужного" судьи", – прокомментировал нардеп.

Истцом выступила малоизвестная компания ООО "Захидвторлом", к которой присоединился общественный союз "Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов" с рядом "тяжеловесов"-экспортеров лома среди учредителей. В деле также фигурирует адвокат Евгений Майструк.

По словам Кисилевского, правительство приняло решение о нулевых квотах на вывоз металлолома из соображений национальной безопасности, поскольку от обеспечения металлургической промышленности ломом зависит устойчивость экономики. Еще одним аргументом в пользу этого решения, отмечает нардеп, была "патологическая склонность экспортеров металлолома к сомнительным схемам использования сертификата EUR.1 для поставок за пределы ЕС без уплаты пошлины". В частности, отмечается, что схемы по уклонению от уплаты пошлины на вывоз лома из Украины через ЕС стоили государству 3,5 млрд грн только за прошлый год.

"Эти попытки правительство прекратило. Между тем, создатели теневых схем нашли себе союзников за рубежом. За возобновление бесконтрольного вывоза из нашей страны металлургического сырья выступили пророссийские польские политики из партии "Конфедерация", которая пользуется поддержкой Кремля. Их даже в самой Польше считают токсичными", – подчеркнул он.

Нардеп добавил: "Когда черный бизнес обворовывает государство, используя лазейки на таможне, это воспринимается как наше внутреннее дело. Перекрыть эти схемы – дело правительства, что оно и сделало, установив нулевую экспортную квоту. Но когда в ситуацию вмешиваются российские политические агенты, ситуация начинает выглядеть иначе. Теперь не дать черному ломному бизнесу поднять голову – вопрос национальной безопасности. Теневики, которые родились и расцвели во времена Януковича, должны уйти в прошлое. Как и модель экономики, построенная на сырьевом экспорте".