Украинские беспилотники 'подожгли' цены на бензин в России

Скачок цен стал самым резким с июля прошлого года.

Цены на бензин в России возросли до двухмесячного максимума после новых ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, сообщает The Moscow times.

Издание со ссылкой на информацию Санкт-Петербургской биржи пишет, что за период с 9 по 13 февраля средняя оптовая цена бензина марки Аи-92 увеличилась на 6,9% - до 62431 рубля за тонну. 95-й бензин за прошедшую неделю прибавил 5,8%, подскочив до 63545 рублей за тонну.

"Рост цен стал самым резким с июля прошлого года", - отмечают журналисты.

Видео дня

По итогам торгов в понедельник, 16 февраля, рост цен на 95-й бензин продолжился. Биржевые котировки бензина этой марки обновили максимумы за два месяца - 63787 рублей за тонну.

Главной причиной подорожания бензина издание называет удары украинских беспилотников по российским НПЗ.

"В среду Волгоград, а потом Ухта… Клиенты отреагировали - заявки посыпались", - говорится в сообщении.

По словам еще одного источника, на биржу поступила информация, что Волгоградский НПЗ не будет отпускать топливо до марта. Впрочем, точные сроки ремонта завода остаются неясными. Источники не исключают, что он возобновит отгрузки топлива на следующей неделе.

"Если, как обещают, на следующей неделе возобновят выпуск, цены могут обратно откатиться", - сказал трейдер.

Журналисты напоминают, что в 2025 году украинские беспилотники не менее 81 раза атаковали российские НПЗ. Результатом атак стал топливный кризис с возрождением советской практики продажи бензина по талонам.

Удары Украины по российским НПЗ - главные новости

Украинские беспилотники в первый день 2026 года наведались на Ильинский НПЗ, находящийся в Краснодарском крае России. По данным телеграм - каналов, в результате атаки на предприятии произошел пожар.

11 февраля вновь пришел черед Волгоградского НПЗ. По информации Генштаба, в результате атаки на территории объекта произошел пожар.

Уже на следующий день дроны слетали на Ухтинский НПЗ, находящийся в 1700 километрах от Украины. В результате атаки на объекте также произошел пожар.

Вас також можуть зацікавити новини: