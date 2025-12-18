На этом секретном заводе Украина наращивает мощности своей отечественной оборонной промышленности.

Для Украины сокрытие производства крылатой ракеты "Фламинго" является ключевым для выживания, ведь два завода, принадлежащих компании-производителю "Fire Point", уже были атакованы врагом. Журналистам BBC удалось побывать на предприятии, однако запретили фотографировать такие элементы, как колонны, окна или потолки.

В издании напомнили, что в начале войны Украина в целом полагалась на свой старый арсенал советских времен. Западная военная поддержка помогла модернизировали вооруженные силы страны, но теперь она является лидером в мире по разработке беспилотных систем.

Сейчас отечественные крылатые ракеты увеличивают возможности Украины в сфере оружия дальнего действия.

В частности технический директор Fire Point Ирина Терех когда-то изучала архитектуру, однако сейчас пытается помочь бороться с оккупационной армией с помощью производства оружия.

Женщина имеет крошечный вид по сравнению с гигантской ракетой Flamingo, которая, по ее словам, окрашена в черный цвет, а не в розовый, ведь "она потребляет российскую нефть".

"Конечный продукт похож на немецкую ракету V1 времен Второй мировой войны. Он состоит из большого реактивного двигателя, размещенного на вершине трубы длиной с лондонский автобус. Они уже использовались в боях, хотя компания не подтверждает конкретные цели", - отмечают в BBC.

"Фламинго" является дальнобойным оружием, которое западные страны не хотят поставлять. Однако глубокие удары считаются очень важной частью войны, для которой Украина преимущественно использует беспилотники дальнего действия.

Также Терех подчеркнула, что Украина, возможно, не в состоянии сейчас сравниться с ресурсами России, однако, по ее словам, "мы пытаемся бороться умом и тактикой".

В то же время главный конструктор и соучредитель компании Денис Штилерман признал, что "чудо-оружия" для решения конфликта не существует.

"Решающим фактором является наше желание победить", - добавил он.

Журналисты BBC рассказали, что до полномасштабного вторжения РФ компания Fire Point даже не существовала, однако сейчас этот стартап производит 200 дронов в день.

"Ее дроны FP1 и FP2, каждый размером с небольшой самолет, осуществили 60% ударов Украины на большие расстояния. Каждый дрон стоит около 50 000 долларов - треть цены российского дрона Shahed. Россия до сих пор производит почти 3000 таких дронов в месяц", - отметили в материале.

По словам Терех, компания сознательно решила закупать как можно больше компонентов внутри Украины, а не использовать зарубежные.

"Мы придерживаемся принципа, что никто не может влиять на оружие, которое мы производим", - сказала она, добавив, что компания избегает деталей из Китая и США.

Когда у нее спросили, почему нельзя использовать американские компоненты, она ответила:

"Мы находимся на эмоциональных качелях [с США]. Завтра кто-то может захотеть закрыть это, и мы не сможем использовать собственное оружие".

Также Терех отвергла текущие переговоры как "переговоры о капитуляции" и подчеркнула, что производство собственного оружия Украиной "является единственным способом реально обеспечить гарантии безопасности".

Женщина надеется, что остальная Европа будет наблюдать за этим и делать выводы.

"Мы являемся кровавым примером с точки зрения готовности к войне", - добавила она.

Технический директор компании считает, что если бы любая другая страна столкнулась с таким же давлением, как Украина, "то она уже была бы завоевана".

