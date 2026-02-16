От любви к браку по расчету: WSJ описал изменение отношений Америки и Европы

Европейские политики приходят к пониманию, что нужно сосредоточиться на перевооружении и поддержке Украины.

После Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в эти выходные, европейские чиновники описывают трансатлантические отношения метафорами об отношениях с проблемным и несколько жестоким партнером, пишет издание The Wall Street Journal.

Авторы напомнили, что в ключевой речи государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул важность трансатлантических связей, общей истории и культуры.

"Однако, хотя европейцы и администрация Трампа снова общаются, иллюзий почти нет. Глубокая трещина, вызванная прошлогодним кризисом вокруг Гренландии, была замазана, но не устранена. То, что когда-то было союзом родственных душ, сегодня обе стороны рассматривают как брак по расчету, без любви и базового доверия", - говорится в статье.

Авторы процитировали главу отдела внешней политики и безопасности Европейской комиссии Каю Каллас, которая сказала, что в текущей ситуации "вы не знаете, кто ваш друг, а кто союзник". В беседе с журналистами министры, законодатели и военные руководители признавали, что общие ценности, которые когда-то связывали Вашингтон с его европейскими союзниками, больше не являются такими общими. Теперь в центре внимания оказались "жесткие интересы безопасности, которые менее подвержены идеологическим разногласиям".

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби сказал участникам конференции в Мюнхене, что не стоит исходить из отношений между США и Европой, а нужно "закрепить партнерство на чем-то более длительном, устойчивом и реальном, например, на общих интересах". Общим интересом США и Европы он назвал защиту территории НАТО. Накануне Мюнхена, на министерской встрече НАТО, Колби подтвердил неизменность американской политики расширенного ядерного сдерживания в Европе. Хотя он настаивал на том, что европейские силы будут нести основную ответственность за конвенционную оборону континента.

Издание указало, что, учитывая то, что Вашингтон сосредотачивается на общих интересах, главный вопрос заключается в том, "насколько интересы безопасности Америки на самом деле совпадают с интересами Европы сегодня".

Причем авторы считают, что для европейских столиц "главным вызовом для безопасности является война России за подчинение Украины и возможные планы Москвы в отношении стран Балтии и других частей Европейского Союза". В противовес этому президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о России как о "источнике больших бизнес-возможностей и возможной защите от Китая". К тому же его советники, такие как Стив Виткофф, отрицают любую российскую угрозу для стран за пределами Украины.

Бывший министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем назвал это тревожным. "США должны признать, что Россия является европейской проблемой. То, что меня беспокоит в последние годы, с тех пор как к власти пришла новая администрация, – это постоянное преуменьшение угрозы со стороны России", – сказал он.

Авторы отметили, что Рубио не упоминал Россию в своей речи. И хотя он заявил, что судьба Европы никогда не будет неважной для Америки, он добавил, что Америка готова достигать своих целей самостоятельно. Многие европейские чиновники восприняли эти слова как предупреждение, что приверженность Вашингтона европейской безопасности зависит от согласования с идеологией администрации Трампа. Один европейский чиновник описал речь Рубио в Мюнхене как "пощечину, но в шелковой перчатке".

Поддержка Украины продолжается

"Худший урок, который мы можем извлечь, это цепляться за некоторые слова о любви и нажать кнопку "отложить", – сказал министр по делам Европы Франции Бенжамин Хаддад. Он добавил, что вместо того, чтобы волноваться из-за Трампа, европейцы должны быть стоическими и "сосредоточиться на том, что мы можем контролировать: перевооружении, поддержке Украины и угрозе, которую Россия представляет для всех наших демократий, сосредоточиться на конкурентоспособности".

"Давление Трампа на Украину с целью заставить ее принять мирное соглашение на условиях России и сдать непокоренные территории в Донецкой области, чему большинство европейских правительств противостоят, поскольку считают, что такой результат подбодрит Россию к дальнейшей агрессии, уже несколько месяцев является источником трансатлантической напряженности", – добавили авторы.

Они пишут, что многие европейские лидеры опасаются, что из-за изображения Трампом президента Украины Владимира Зеленского препятствием для мира, этот вопрос может спровоцировать очередной кризис в трансатлантических отношениях в ближайшие недели.

Будущее НАТО

Напомним, что аналитики считают, что на нынешней Мюнхенской конференции по безопасности европейцы были вынуждены признать, что хотя НАТО продолжает функционировать, старый порядок, связывавший две стороны Атлантики на протяжении десятилетий, пришел в упадок. Поэтому крупные страны Европы начинают думать о новой концепции ядерного сдерживания, на случай, если ядерного зонтика США будет недостаточно.

