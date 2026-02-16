В Париже больше не носят бежевый тренч: появился новый фаворит

Инфлюенсеры все чаще покупают коричневые тренчи.

Бежевый тренч долгое время оставался бесспорной классикой межсезонного гардероба, но в Париже уже появился новый, не менее роскошный фаворит.

Как пишет Who What Wear, если раньше светлые тренчи ассоциировались с классикой и "правильным" гардеробом, то теперь темно-коричневые варианты выглядят более современно и дорого. Наблюдения за стритстайлом показали, что в новом сезоне обычный бежевый вытесняют оттенки шоколада, кофе и эспрессо.

Помимо эстетики, тренд имеет и практическую сторону. Ранняя весна с ее дождями и серым небом делает темные цвета более уместными, ведь они менее маркие и лучше вписываются в пасмурную погоду.

Стилисты также отмечают универсальность коричневого тренча. Он идеально сочетается с базовыми вещами - черными костюмами, джинсами индиго и серыми свитерами. В то же время особенно эффектно эта вещь смотрится в контрасте с такими светлыми весенними оттенками, как нежно-голубой, маслянисто-желтый и кремовый. Поэтому если хочется обновить гардероб без радикальных изменений, коричневый тренч может стать идеальной инвестицией.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что в моду возвращается форма бровей из "90-х".

