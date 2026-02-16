Годами хозяйки совершают одну и ту же ошибку.

Стиральной машиной пользуются абсолютно все, причем, одни люди выбирают для себя сухой порошок, другие - гель для стирки. Вне зависимости от средства, важно знать, в какой отсек засыпать порошок или заливать жидкое моющее, чтобы вещи отстирывались лучше. Оказалось, что с этим часто возникают проблемы, несмотря на тонну информации по этому поводу.

Какой отсек в стиральной машине для чего - что и куда заливать

Для того, чтобы понять, в какой отсек заливать гель для стирки, нужно обратить внимание на устройство самой машинки. Можно заметить, что практически в любой современной модели стиралок есть три отсека - для предварительной, основной стирки и для кондиционера-ополаскивателя. Как правило, на каждом отсеке нарисован значок, для чего он предназначен, а если нет, то такую информацию можно получить в инструкции по эксплуатации.

В большинстве случаев при первом же беглом взгляде на стиральную машинку, сразу можно понять, в какой отсек сыпать порошок или наливать гель. Единственный правильный лоток - это тот, на котором расположена римская цифра II. Именно там должно размещаться сухое и жидкое средство для стирки.

Также важно запомнить, в какой отсек лить гель для стирки ни в коем случае нельзя - во-первых, не стоит заполнять им лоток для кондиционера, потому что это по меньшей мере бесполезно, а также емкость для предварительной стирки, обозначенную римской цифрой I. Если вы пользуетесь обычными режимами без замачивания, то наполняя первый отсек гелем для стирки или сухим порошком, убедитесь, что устройство начало стирать раньше, чем средство попало в барабан. Из-за этого вещи останутся грязными, и никакого эффекта гель или порошок не дадут.

Некоторые хозяйки сыпят порошок и льют гель прямо в барабан, не обращая внимания на отсеки в лотке. Так тоже можно делать, особенно если вам кажется, что в лотке моющее средство сильно разбавляется водой, а вещи недостаточно хорошо отстирываются. Если такой метод нравится больше, то старайтесь распределять сыпучее или жидкое моющее прямо по одежде максимально равномерно, но не оставляйте в барабане пластиковую емкость, наполненную гелем или порошком - она может лопнуть, особенно на быстром режиме стирки и при высокой температуре.

