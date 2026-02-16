Часть Украины подтопило из-за оттепели и дождей: где ситуация самая сложная (фото, видео)

Подтопления зафиксированы в Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях.

В нескольких областях Украины произошли подтопления улиц и частных домов из-за оттепели и дождей.

По информации ГСЧС, самая сложная ситуация в Кировоградской области. Там из-за схода талой воды и обильных дождей подтопило многие частные придомовые территории, подвальные помещения и погреба. Для помощи населению задействованы 180 чрезвычайников, 48 единиц техники и 34 мотопомпы.

Сложная ситуация наблюдается и в других областях, в частности, в Николаевской и Черкасской.

"Так, в Николаевской области зафиксировано подтопление 49 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. Больше всего обращений к спасателям поступило из Первомайского, Вознесенского и Баштанского районов", - говорится в сообщении.

Как отмечают спасатели, в Черкасской области подразделения ГСЧС уже 40 раз выезжали, чтобы помочь населению. Они не только откачивают воду из домов, но и буксируют автомобили, оказавшиеся в водных ловушках.

Подтопления фиксируют и в разных частях Сумской области. Спасатели оказывают помощь как в жилом секторе, так и в учебных заведениях. Соответствующие работы проводятся в городах Сумы, Ахтырка, Тростянец, Лебедин, Липовая Долина, а также в населенных пунктах Сумского района.

По словам исполняющего обязанности мэра Сум Артема Кобзаря, дождь и талый снег вызвали избыток влаги, и из-за того, что земля остается мерзлой, она не может полноценно поглощать воду. Он добавил, что коммунальные предприятия города работают в усиленном режиме.

Ликвидируют последствия подтоплений жилых домов и приусадебных участков и в Харьковской области, в частности, в населенных пунктах Изюмского и Богодуховского районов.

Очередное похолодание в Украине

Во вторник, 17 февраля, в Украине прогнозируется усиление морозов. Особенно холодно будет ночью на севере страны, где температура опустится до -15°...-17°. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут 0°...-5°, на севере будет холоднее, а на юге +1°...+3°. В большинстве областей будет сухо и даже с солнечными прояснениями, но на юге и юго-востоке ожидаются дожди со снегом.

Вас также могут заинтересовать новости: