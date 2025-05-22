Ким Чен Ын приказал восстановить корабль перед ключевым заседанием правящей партии в июне.

В Северной Корее во время спуска на воду нового 5000-тонного эсминца в среду "произошла серьезная авария", пишет Reuters со ссылкой на северокорейское KCNA.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын, который присутствовал на неудачной церемонии, пришел в ярость, заявив, что авария "порочит достоинство и самоуважение страны", и приказал восстановить корабль перед ключевым заседанием правящей партии в июне.

"Ким Чен Ын заявил, что это был серьезный инцидент и преступное деяние, вызванное абсолютной беспечностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом, которые выходят за рамки возможного и не могут быть терпимы", — сообщило KCNA.

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СМИ заявило, что инцидент был вызван потерей равновесия во время спуска судна на воду, и сообщило, что части днища военного корабля были "раздавлены", но не предоставило более подробной информации о полученных повреждениях.

При этом южнокорейские военные заявили, что пострадавший военный корабль лежал на боку в воде после неудачного запуска.

Как отмечает Reuters, 5000-тонные эсминцы, спущенные на воду Северной Кореей в этом году, являются крупнейшими военными кораблями страны, способными нести и запускать десятки ракет.

В отчете о подготовке к последнему запуску на прошлой неделе базирующаяся в США 38 North заявила, что, по всей видимости, корабль будет спущен на воду боком с причала. По словам военных аналитиков, такой метод ранее не наблюдался при запуске военных кораблей в Северной Корее.

"Использование этого метода запуска может быть необходимостью, поскольку причал, где строится корабль, не имеет наклона", чтобы спустить судно кормой вперед в воду, говорится в отчете 38 North. Коммерческие спутниковые снимки верфи за день до запуска показали, что эсминец находится на причале со вспомогательными судами у его борта.

Оружие КНДР

Ранее в южнокорейской разведке сообщали, что Есть высокая вероятность того, что Россия могла оказывать технологическую поддержку Северной Корее в разработке авиационных ракет класса "воздух - воздух". В частности, 17 мая северокорейские военные продемонстрировали применение новой ракеты с истребителя МиГ-29.

Также ранее сообщалось, что КНДР испытывает баллистические ракеты, вероятно, для иностранных заказчиков.

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