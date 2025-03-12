Несмотря на то, что железнодорожный трафик между странами всегда отслеживается, на этот раз не было замечено никаких следов.

КНДР начала строительство своей первой атомной подводной лодки под "управляемые стратегические ракеты", что свидетельствует о существенном развитии возможностей страны в противостоянии цивилизованному миру. В то же время аналитики CSIS в Вашингтоне утверждают, что нужные технологии для строительства такого подводного корабля Северная Корея получила от РФ. Об этом пишет Defense Express.

По словам экспертов, эта передача состоялась незаметно для любых спутников, ведь первоисточником этой информации стали сообщения пропагандистов КНДР.

В издании напомнили, что железнодорожный трафик между РФ и Северной Кореей всегда отслеживается через спутники, однако в этом случае не было замечено никаких следов, которые могли бы свидетельствовать о вероятной доставке технологических элементов для строительства атомной подводной лодки.

Видео дня

"Однако при этом они (то есть специалисты СSIS) не сомневаются, что эти технологии КНДР дала именно РФ, и при этом они опираются именно на характер контактов между руководством обеих стран. Мол, осенью 2023 года Ким Чен Ын преодолел путь в 20 часов поездом до Владивостока "не только для того, чтобы договариваться о еде"", - подчеркнули аналитики.

В Defense Express добавили, что объем поставок боеприпасов и оружия из КНДР превысил 5 млрд долларов, поэтому можно предположить, что сотрудничество между обеими странами могло превратиться в передачу технологий для строительства атомной подводной лодки.

"В нескольких своих публичных заявлениях в 2023 и 2024 годах Ким Чен Ын заявлял желание иметь атомный подводный флот, на фоне того, что КНДР сейчас имеет только одну подводную лодку (с неатомной силовой установкой), которая может проводить пуски баллистических и крылатых ракет из подводного положения - "8.24 Yongung"", - напомнили в материале.

В то же время факт передачи таких технологий свидетельствует о том, что теперь Северная Корея окончательно "оторвалась от Китая" и настроена двигаться только в направлении России.

"От Defense Express на этом месте хотим подчеркнуть - в таком случае на самом деле имеет существенное значение не только то, каким образом КНДР получила технологии для строительства подводной лодки с ядерной силовой установкой, но и кто на самом деле провел передачу. Потому что если опираться на оценки в прессе от южнокорейских специалистов о том, что атомная субмарина КНДР имеет водозамещение 6000-7000 тонн и может нести до 10 ракет, то закономерно возникает вопрос о стране происхождения проекта, по которому строится этот подводный корабль", - подчеркнули в издании.

В частности эксперты привели в пример атомную подводную лодку К-152 "Нерпа" проекта 971, которую РФ до 2021 года сдавала в аренду Индии, однако теперь этот корабль "бесхозный", имеет полное водозамещение 8400 тонн, а полное подводное - всего 13 тысяч тонн. Отмечается, что пуск крылатых ракет предусмотрен из торпедных аппаратов.

"Первые советские атомные субмарины-носители баллистических ракет проекта 658, к которому принадлежала печально известная К-19, имели 5300 тонн полного подводного водозамещения, но там могло размещаться только три ракеты в соответствующем отсеке. Под описанные южнокорейскими специалистами габариты подходят разве что китайские многоцелевые подводные лодки проекта 093, но здесь действительно открытый вопрос, стал бы сам Китай делиться технологическими наработками по этому проекту. Такая концептуальная и стратегическая неопределенность играет на руку только Кремлю и Пхеньяну, которые на этом фоне усиливают свое военно-техническое сотрудничество", - подытожили в Defense Express.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее The New York Times сообщало, что российские оккупанты "сметают" ВСУ в Курской области с помощью дронов и солдат КНДР. По словам украинских военных, армия РФ наступает группами по 50 северокорейцев, в то время как у ВСУ на позициях всего шесть человек.

Также пленные северокорейцы рассказали о сети бункеров в России и первых днях на войне. Солдаты КНДР отметили, что ничего не знали о войне, на которую их отправили. Им вручили автоматы Калашникова и сказали, что они будут сражаться с южнокорейцами, а также приказывали взорвать себя, чтобы не попасть в плен.

Вас также могут заинтересовать новости: