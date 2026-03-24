США и Британия создают новую систему противодействия морским дронам: как она будет работать

В Пентагоне признали, что имеющиеся средства защиты от морских беспилотников остаются дорогостоящими, разрозненными и недостаточно эффективными, пишет Defence Express. В ответ на это Соединенные Штаты совместно с Великобританией запускают разработку комплексной системы противодействия таким угрозам.

Речь идет о решениях для защиты портов, критической инфраструктуры и ключевых водных путей. Новая система должна обеспечивать полный цикл реагирования - от обнаружения и отслеживания до нейтрализации беспилотных подводных аппаратов, дистанционно управляемых систем и других морских роботизированных платформ, рассказали в издании Defense News.

Проект получил название Robotic Exclusion and Engagement Framework (REEF). Его инициатором выступило подразделение оборонных инноваций Пентагона.

Как отмечается, концепция REEF предусматривает интеграцию различных датчиков - как стационарных (буи, подводные кабели), так и мобильных, включая беспилотные аппараты.

Все эти элементы будут работать в единой системе с использованием искусственного интеллекта. Он будет отвечать за обнаружение угроз, анализ их характеристик и идентификацию по принципу "свой-чужой". Это позволит отличать вражеские дроны от гражданских судов или даже морских обитателей.

Отдельно рассматривается возможность точного прогнозирования траекторий движения целей - на основе данных об их скорости и поведении.

Для нейтрализации морских дронов предусмотрены как кинетические, так и некинетические средства, при этом предпочтение отдается последним. Среди возможных решений - использование сетей, пузырьковых барьеров и других технологий, позволяющих останавливать или отклонять цели без прямого уничтожения.

Также в рамках проекта особое внимание уделяется применению ложных целей - как дешевых, так и высокотехнологичных, чтобы затруднить противнику выполнение его миссии.

Среди ключевых требований к новой системе - быстрое развертывание, минимальная подготовка к использованию и совместимость с действующими системами управления американских вооруженных сил.

Эксперты отмечают, что появление такого проекта является логичным ответом на рост угроз в морском пространстве. В частности, все больше стран активно развивают морские беспилотные технологии.

Защита водных путей становится приоритетом для США и Великобритании на фоне новых вызовов. Например, Иран все чаще использует беспилотные катера для влияния на судоходство в Ормузском проливе - ключевом маршруте транспортировки нефти.

"В целом появление такой системы сегодня логично и соответствует развитию угрозы, в то же время параллельно стоит "держать в голове", что сегодня для таких стран, как США или Великобритания, приоритетным может быть именно защита водных путей от морских дронов", - отмечают аналитики Defense Express.

В то же время развитие подобных технологий демонстрирует и Китай, который недавно представил новые подводные дроны и работает над созданием большой беспилотной подводной лодки.

Практические примеры уже есть: после появления украинских морских дронов в Черном море Россия была вынуждена усилить защиту своих баз, в частности перекрывать вход в бухту Новороссийска баржами.

В итоге перед США и Великобританией стоит задача создать действительно комплексную и адаптивную систему, способную реагировать как на нынешние, так и на будущие угрозы.

Именно эффективность такого решения будет определять, насколько успешно они смогут защитить свои стратегически важные морские маршруты.

Морские дроны на войне в Украине - что известно

Как писал УНИАН, по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, армия РФ имеет на вооружении морские беспилотные катера, которые время от времени применяет. Он объяснил, насколько это опасно.

По его словам, в начале полномасштабного вторжения в Украину у россиян уже были подобные системы на вооружении. Однако сейчас враг вынужден в этой области догонять ВСУ.

