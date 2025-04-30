Шестое поколение истребителей - это то, о чем мы можем говорить исключительно в догадках.

Самые передовые истребители в мире на текущий момент относятся к "пятому поколению". Они оснащены технологиями, разработанными в первой части XXI века. Это касается американских F-35 Lightning II и F-22 Raptor, китайского Chengdu J-20 и российского Су-57.

Однако сейчас страны уже активно переходят к шестому поколению боевых истребителей. За последние месяцы Китай провёл испытательные полёты прототипов J36 и J50, а США выбрали компанию Boeing для создания нового истребителя F-47, пишет Live Science.

Как и в предыдущих поколениях, шестое поколение будет включать значительные усовершенствования в конструкции самолётов, бортовой электронике (авионике) и вооружении. Однако есть немаловажный вопрос.

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Чем шестое поколение будет отличаться от пятого

Новые истребители не будут радикально быстрее или манёвреннее. Главное новшество — в том, как они будут действовать и достигать превосходства в воздушном бою. Как и в пятом поколении, невидимость (стелс) останется ключевым элементом, помогая истребителям снижать вероятность обнаружения инфракрасными или радиолокационными датчиками — до такой степени, что враг уже не сможет отреагировать, даже если их заметит.

Стелс достигается за счёт особой формы корпуса (например, ромбовидной) и специальных покрытий — поглощающих радиоволны материалов (RAM). Корпус (фюзеляж, крылья, хвост и шасси) остаётся основой конструкции. Сообщается, что формы пятого поколения — с ромбовидными обводами — сохранятся, но будут эволюционировать.

Новая аэродинамика и управление

Общей чертой, которую мы, скорее всего, увидим, является уменьшение или полное удаление вертикальных хвостовиков в задней части самолета и их управляющих поверхностей. В современных самолетах эти хвосты обеспечивают курсовую устойчивость и управление в полете, позволяя самолету сохранять свой курс и маневрировать.

Однако самолеты шестого поколения могли бы достичь этого управления с помощью управления вектором тяги — возможности манипулировать направлением двигателей и, следовательно, направлением тяги (силы, которая перемещает самолет в воздухе).

Роль вертикальных хвостов также может быть частично заменена устройствами, называемыми гидроприводами. Они прикладывают силы к крылу, нагнетая воздух с высокой скоростью и высоким давлением на различные его части. Это бы поспособствовало малозаметности истребителя.

Новое поколение истребителей, вероятно, также увидит использование новых радиопоглощающих материалов с улучшенными возможностями.

Двигатели нового поколения

В истребителях шестого поколения будут применяться адаптивные циклические двигатели с трёхпоточной схемой. Современные двигатели имеют два потока воздуха: через сердцевину и в обход. Третий поток обеспечит:

Повышенную топливную эффективность;

Возможность длительного полёта на сверхзвуковой скорости;

Повышенную тягу в боевом режиме.

США и Китай, вероятно, создадут по два разных истребителя: с большим корпусом — для Тихоокеанского региона, где важны дальность полёта и грузоподъёмность; с меньшим корпусом — для Европы, где на первом месте манёвренность и компактность.

В кабине пилота появится система сбора и обработки данных из множества источников: других самолётов, наземных радаров, спутников. Это даст пилоту улучшенное понимание обстановки и возможность глушить вражеские сенсоры. Ключевым элементом станет применение ударных беспилотных летательных аппаратов (UCAVs), управляемых с основного истребителя.

Они будут выполнять различные задачи — от сопровождения до атакующих миссий. Будут как дорогие дроны-"напарники", так и дешёвые ударные беспилотники. Всё это будет координироваться с помощью цифровой кабины нового поколения, использующей виртуальную реальность. Пилот станет скорее "боевым менеджером".

Искусственный интеллект (ИИ) позволит дронам действовать полностью автономно: пилот лишь задаст команду — например, "атака того самолёта в том секторе" — а система должна будет выполнять её самостоятельно.

Также ожидаются новые системы вооружения:

Гиперзвуковые ракеты с элементами стелс-технологий, что минимизирует время на реакцию врага;

Оружие на основе направленной энергии (лазеры) — пока в стадии исследований, но возможно появление на поздних этапах.

США помимо F-47, разрабатывают F/A-XX — отдельный истребитель. Великобритания, Италия и Япония — совместный проект GCAP (Global Combat Air Program), который заменит Eurofighter Typhoon и Mitsubishi F-2. Германия, Франция и Испания — проект FCAS (Future Combat Air System) — преемник Typhoon и Rafale.

Однако, самое главное в этой ситуации, это сколько времени понадобится для перехода на шестое поколение, ведь такой же процесс с пятым поколением занял более 10 лет. Ожидается, что истребители шестого поколения прослужат около 30 лет, но характер военных конфликтов быстро меняется, и неясно, насколько актуальными останутся сегодняшние требования к проектированию.

Другие новости об истребителях

Ранее УНИАН сообщал, что Пакистан показал истребители с ракетами "воздух-воздух" большой дальности. JF-17 оснастили новыми китайскими ракетами PL-15 (или PL-15Е). Их дальность может достигать 200-300 км.

Кроме того, Китай запустил истребитель пятого поколения с борта нового авианосца "Фуцзянь". Испытания (если они действительно были) можно считать поворотным моментом в развитии морской авиации КНР.

J-35 дает Китаю принципиально новые возможности, ведь в отличие от J-15 является малозаметным.

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