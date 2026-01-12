Будут в строю до 2030 года: пилот рассказал о роли МиГ-29 в украинской ПВО

F-16 и Mirage 2000 выполняют основную работу по ПВО, поскольку они более адаптивны и более современны.

Парк самолетов МиГ-29 в Украине уже достаточно старый, но поддерживается в активном состоянии, и эти самолеты будут в строю еще как минимум до 2030 года. Об этом рассказал пилот одного из истребителей в интервью "Радио Свобода", раскрыв роль этих самолетов в противовоздушной обороне Украины и главные вызовы, которые перед ними стоят.

"В связи с тем, что техника старая, мы выжимали из нее на протяжении этих лет максимум, сейчас ей очень тяжело, особенно в таких условиях. Враг применяет множество обманок. Если раньше нам было немного трудно перехватить обычный "Шахед", со временем научились это делать, использовать и тепловые ракеты Р-73, и радиальные Р-27, научились и экономить БК, и сбивать их", - рассказал он, отметив, что погодные условия осенью и зимой сильно ухудшают возможности этих самолетов.

Пилот также объяснил, что причина, по которой авиация не может отработать многие цели, – это старение прицела. В МиГ-29 он доплеровский, то есть работает от скорости. Чем выше скорость цели, тем он надежнее.

"Соответственно, если "Шахед" будет лететь на сверхнизких высотах и на скорости, которая для него нормальная, 200 километров в час, для самолета Су-27 или МиГ-29 найти его на высоте 200 метров на такой скорости очень трудно, потому что доплер улавливает абсолютно все препятствия на земле", - пояснил он.

Пилот подчеркнул, что задачи выполняются абсолютно в любое время суток, абсолютно в любых погодных условиях. И во время последнего ракетного обстрела экипажи были заранее выведены в специальные районы и ожидали цели, поэтому многие цели, "шахеды" и ракеты, смогли перехватить еще на подлете.

"Но это такие случаи, когда разведка предупредила, что сегодня 100% будет, мы подготовились, мы смогли. Но, видите ли, люди со временем немного стали нас недооценивать, они не понимают простого – враг развивается. То, что нам было трудно делать в 22-м году, мы научились делать в 23-м. Однако он не стоит на месте, средства и материалы, которые он использует, очень тяжелые для советской техники", – объясняет пилот.

МиГ-29 против иностранных истребителей

У западных самолетов, например, F-16, лучшая электроника и они в таких погодных условиях спокойно отрабатывают цели на весь БК, говорит пилот:

"Если у нас взлетает F-16, он точно отработает весь БК, минимум 6-7 целей. Если МиГ-29 отработает 2-3, я считаю, это очень хороший успех, это прямо звезды сошлись на небе. Техника старая. Если сравнивать, то F-16, Mirage 2000 делают большую работу по ПВО. Потому что они более адаптивные и более современные".

Он также рассказал, что россияне чаще стали применять реактивные и управляемые "Шахеды", и в таком бою "ты из охотника можешь в любую секунду превратиться в жертву".

В то же время пилот уверен, что МиГ-29 будут в строю еще до конца десятилетия как минимум.

"Наши техники, заводы работают над улучшением техники. Мы держим наш парк МиГ-29 в рабочем состоянии. И я считаю, что как минимум до 2030 года МиГ-29 будут в строю", - говорит он.

Украинский пар истребителей - новости

Ранее заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава работает над передачей Украине 6-8 истребителей МиГ-29, которые будут списаны с баланса польской армии до конца декабря. В то же время он отметил

Украина также намерена заключить крупное соглашение со Швецией о закупке не менее 100 самолетов Gripen E. Реализовать соглашение планируется в срок 10-15 лет. А в срок до 2033 года в Украине планируют открытое локальное производство этих самолетов.

