США отправили на Ближний Восток испытанные в Украине комплексы для уничтожения 'Шахедов'

Армия США спешно отправляет на Ближний Восток комплексы борьбы с дронами, проверенные в боевых условиях в Украине. Целью является противодействие иранским "Шахедам", пишет The Wall Street Journal.

По словам американских чиновников, небольшое количество комплексов Merops из запасов армии США в Европе уже отправили на Ближний Восток. Американский персонал будет не только эксплуатировать эти системы, но и обучать других военнослужащих.

Американский чиновник рассказал журналистам, что Украина, вероятно, предоставит инструкторов. В издании напомнили, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что США и их региональные союзники обратились к Киеву за помощью в борьбе с иранскими дронами.

Кроме того, журналисты добавили, что в боевом опыте Украины также заинтересованы Катар и другие страны Персидского залива. Представители этих стран недавно посетили Украину, чтобы встретиться с украинскими производителями оружия.

В издании напомнили, что в 2025 году США и их союзники развернули несколько систем Merops в Польше и Румынии после вторжений российских беспилотников. Этот комплекс также оказался популярным среди украинских войск.

Американский чиновник рассказал Business Insider, что первые системы Merops прибудут на Ближний Восток в течение недели. По его словам, после прибытия они будут готовы к боевым действиям в течение нескольких дней.

Отмечается, что Merops - это маленький дрон, который можно запускать с пикапа. Он может самостоятельно искать приближающийся дрон с помощью радиоволн, радара или тепловой сигнатуры цели.

Одной из особенностей Merops является наличие искусственного интеллекта, с помощью которого дрон может зафиксироваться на цели и взорваться рядом с ней. Этот дрон может развивать скорость более 290 км/ч и достигать высоты до 4,8 километра.

По словам представителя армии США, один дрон Merops стоит менее 10 000 долларов. Он рассказал журналистам, что с увеличением объема производства стоимость одной единицы должна снизиться до 7000 долларов. Часть этих беспилотников производится в Тайване.

Две страны ведут с Украиной переговоры о покупке дронов-перехватчиков

Ранее Reuters писало, что США и их союзники на Ближнем Востоке оперативно обратились к Украине за помощью в поставке дронов-перехватчиков. Отмечается, что США и Катар уже ведут переговоры о закупке таких беспилотников.

В агентстве добавили, что, например, компания SkyFall, которая является крупным производителем беспилотников, включая перехватчики, заявила, что ее производственные мощности превысили запросы Украины, и она готова к экспорту.

