Экипажи ВСУ осваивают Leopard 2 по секретной технологии НАТО, – BI

Украинские военные начали использовать новейшие шлемы смешанной реальности для подготовки экипажей танков Leopard 2A4. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на компанию-разработчика Varjo.
Как говорится в материале, использование технологий смешанной реальности стало вынужденным, но эффективным шагом. Настоящие танки и дефицитные 120-мм снаряды нужны на фронте, поэтому для курсантов выбрали путь цифрового обучения.
По имеющимся данным, норвежская компания Fynd Reality уже закупила 39 гарнитур Varjo в рамках программы помощи Киеву, стоимость которой составляет около 8,45 млн долларов.
Тимо Тойкканен, генеральный директор Varjo, в интервью изданию пояснил, что такие симуляторы раньше были доступны только летчикам, но теперь они помогают готовить командиров, наводчиков и водителей танков. По его мнению, главное преимущество – возможность бесконечных тренировок.
"Таким образом, вы не ограничены одним часом в куполе, а можете тренироваться сколько угодно, выполняя гораздо больше подходов и повторений", – сказал он.
Как отмечается в публикации, такой подход позволяет сохранять реальный ресурс техники для боевых действий. Глава компании подчеркнул, что в условиях полномасштабного вторжения Украина не имеет возможности тратить боевые машины на обучение в тылу.
"Страна находится в состоянии войны и борется за свое выживание. Поэтому все ресурсы немедленно задействуются, и для обучения уже ничего не остается", – добавил директор.
По имеющейся информации, финские технологии уже помогают украинцам осваивать и истребители F-16. Программа подготовки на Leopard 2 с помощью VR пока находится на начальной стадии, но уже стала частью большой стратегии НАТО.
Напомним, ранее УНИАН писал, что в прифронтовых районах ВСУ заметили модернизированный украинский танк Т-64 БМ "Булат", который получил новый, более мощный двигатель и трансмиссию, что значительно повышает маневренность и боевые возможности на поле боя.
Двигатель серии 6Д был доработан путем добавления еще одного цилиндра, сохранив надежность, но увеличив динамику, а коробка передач от более современного "Оплота" позволяет двигаться задним ходом со скоростью до ~30 км/ч. Его используют подразделения 1-й тяжелой механизированной Сиверской бригады.