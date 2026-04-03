Экипажи ВСУ осваивают Leopard 2 по секретной технологии НАТО, – BI

Военные получили уникальную возможность оттачивать мастерство, не выезжая на полигон.

Украинские военные начали использовать новейшие шлемы смешанной реальности для подготовки экипажей танков Leopard 2A4. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на компанию-разработчика Varjo.

Как говорится в материале, использование технологий смешанной реальности стало вынужденным, но эффективным шагом. Настоящие танки и дефицитные 120-мм снаряды нужны на фронте, поэтому для курсантов выбрали путь цифрового обучения.

По имеющимся данным, норвежская компания Fynd Reality уже закупила 39 гарнитур Varjo в рамках программы помощи Киеву, стоимость которой составляет около 8,45 млн долларов.

Тимо Тойкканен, генеральный директор Varjo, в интервью изданию пояснил, что такие симуляторы раньше были доступны только летчикам, но теперь они помогают готовить командиров, наводчиков и водителей танков. По его мнению, главное преимущество – возможность бесконечных тренировок.

"Таким образом, вы не ограничены одним часом в куполе, а можете тренироваться сколько угодно, выполняя гораздо больше подходов и повторений", – сказал он.

Как отмечается в публикации, такой подход позволяет сохранять реальный ресурс техники для боевых действий. Глава компании подчеркнул, что в условиях полномасштабного вторжения Украина не имеет возможности тратить боевые машины на обучение в тылу.

"Страна находится в состоянии войны и борется за свое выживание. Поэтому все ресурсы немедленно задействуются, и для обучения уже ничего не остается", – добавил директор.

По имеющейся информации, финские технологии уже помогают украинцам осваивать и истребители F-16. Программа подготовки на Leopard 2 с помощью VR пока находится на начальной стадии, но уже стала частью большой стратегии НАТО.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в прифронтовых районах ВСУ заметили модернизированный украинский танк Т-64 БМ "Булат", который получил новый, более мощный двигатель и трансмиссию, что значительно повышает маневренность и боевые возможности на поле боя.

Двигатель серии 6Д был доработан путем добавления еще одного цилиндра, сохранив надежность, но увеличив динамику, а коробка передач от более современного "Оплота" позволяет двигаться задним ходом со скоростью до ~30 км/ч. Его используют подразделения 1-й тяжелой механизированной Сиверской бригады.

