На вооружении ВСУ заметили очень редкую версию Т-64 'Булат'

Украинский танк Т-64БМ "Булат" получил ряд технических обновлений, которые существенно повысили его мобильность, управляемость и боевые возможности. Наиболее заметные изменения коснулись силовой установки и трансмиссии. Об этом говорится в сюжете "Армия Информ" о модернизированных танках 1-й тяжелой механизированной Сиверской бригады ВСУ.

В модернизированной версии установлен более мощный двигатель семейства 6Д. Его конструкция основана на уже проверенных решениях, однако была доработана – фактически за счет добавления еще одного цилиндра. Это позволило повысить мощность без потери надежности, поскольку двигатель имеет общую технологическую базу с агрегатами, ранее применявшимися на других советских и украинских танках.

Особое внимание уделено трансмиссии. Танк получил бортовую коробку передач от более современного танка "Оплот", которая имеет функцию полноценного реверса. Благодаря этому существенно возросла скорость движения назад: если раньше она составляла около 4–5 км/ч, то теперь задним ходом машина способна разгоняться до примерно 30 км/ч. Кроме того, новая коробка имеет семь передач вперед и семь назад, что улучшает маневренность и управляемость танка в бою.

"Двигатель стал мощнее, но это тот же самый двигатель, что стоял на "Булатах", туда просто добавили один цилиндр. Он технологически такой же, уже обкатанный и не новый – ранее устанавливался на танки Т-80УД. Он сохранил свою надежность, но дает лучшую динамику", – рассказывают танкисты.

Как писал УНИАН, украинские дальнобойные дроны, способные поражать цели на расстоянии до 1500 км, демонстрируют высокую точность ударов с отклонением до 10 метров. Благодаря точному попаданию даже небольшое количество беспилотников может останавливать целые технологические циклы российских НПЗ.

Также мы рассказывали, что Воздушные силы Украины продемонстрировали истребитель МиГ-29, переданный Польшей, который адаптирован для использования современного западного вооружения.

