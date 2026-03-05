Украина готова обменять перехватчики для дронов "Shahed" на определенное количество противоракет PAC-3 для Patriot.

В связи с массовым запуском Ираном ракет и ударных дронов, страны Персидского залива за несколько дней были вынуждены применить более 800 противоракет PAC-3. Украина не имела такого количества ракет за все время войны с Россией, сказал президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам рабочего совещания с участием премьер-министра Украины Юлии Свириденко и членов Кабинета министров, передает корреспондент УНИАН.

В частности, у главы государства спросили, действительно ли к Украине обращались США и страны Персидского залива с запросом о закупке украинских перехватчиков для Shahed и готов ли Киев их продавать.

"Мы проводим консультации со всеми лидерами Ближнего Востока – Катаром, Эмиратами, Бахрейном, Иорданией", – отметил Зеленский.

Видео дня

По его словам, во время консультаций все говорят о потребностях в средствах противовоздушной обороны, а также нуждаются в знаниях и экспертизе украинских Сил обороны.

"За эти атаки, которые длились трое суток, страны Ближнего Востока уже использовали около 800 ракет PAC-3. Украина никогда не имела столько ракет для отражения ударов за всю войну. Понятно, что первые сутки у стран Ближнего Востока были шоковыми. И это понятно почему. Мы все помним массовые удары Shahed. И во время шоковых ударов, понятно, все использовали все, что было – PAC-2, PAC-3", – сообщил Зеленский.

Он объяснил такое широкое применение противоракет PAC-3 странами Ближнего Востока тем, что эти страны не имели соответствующего опыта.

"Сейчас опыт есть. Все понимают, что Patriot будет недостаточно. Наш призыв очень прост: мы бы хотели тихонько со странами, которые можно называть, и со странами, которые нельзя называть, – получить для себя те ракеты для Patriot и передать соответствующее количество перехватчиков", – отметил Зеленский.

Как добавил президент, вчера он проводил консультации, в том числе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым, министром обороны Михаилом Федоровым, украинскими военными, разведкой и т.д.

"Мы четко поняли, какое количество нам нужно и какое количество мы можем дополнительно очень быстро производить, если у нас будет диалог с нашими партнерами. Кроме этого, мы точно дадим экспертизу для защиты гражданских и защиты нефтяной инфраструктуры, которая влияет на весь мир", - подчеркнул Зеленский.

Противодействие в отражении атак Ирана

Как сообщал УНИАН, по данным издания Financial Times, украинские технологии стали очень востребованными благодаря опыту Украины в противодействии российским атакам беспилотников. Поэтому США и, по крайней мере, одна из стран Персидского залива ведут переговоры о закупке украинских беспилотников-перехватчиков для отражения атак иранских "шахидов".

По данным издания The Wall Street Journal, Россия выигрывает от войны с Ираном, поскольку этот конфликт критически истощает запасы главного оружия, необходимого Украине для защиты от российских атак – ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot.

Война против Ирана увеличила спрос на ракеты PAC-3, которые крайне необходимы для защиты Украины от российской баллистики.

Вас также могут заинтересовать новости: