Простирается на 31 штат и является домом для очень странного животного: что это за река

Огромные размеры реки и разнообразие мест обитания, через которые она протекает, делают её убежищем для огромного количества видов животных.

Река Миссисипи протекает примерно на протяжении 3780 километров через США. Она дренирует примерно 40% территории страны - и в некоторых местах её ширина достигает 18 километров. Об этом пишет discoverwildlife.

Это вторая по длине река Северной Америки после реки Миссури.

"Бегущая из озера Итаска в Миннесоте, Миссисипи извивается на юг, протекая через множество различных экосистем, и дренирует воды 31 штата США, прежде чем достичь своей дельты в Мексиканском заливе в Луизиане", - сказано в статье.

Отмечается, что огромные размеры реки и разнообразие мест обитания, через которые она протекает, делают её убежищем для огромного количества видов животных, включая более 260 видов рыб, 326 видов птиц, 50 видов млекопитающих и, по меньшей мере, 145 видов амфибий и рептилий.

В бескрайних водах Миссисипи обитает множество удивительных и необычных животных, но, безусловно, одним из самых странных является аллигаторовая черепаха. Издание пишет:

"Эта рептилия, выглядящая как доисторическое существо, огромна. Она может весить до 100 кг, а самцы вырастают более чем на полметра в длину, что делает её самой крупной пресноводной черепахой в Северной Америке".

Интересно, что аллигаторовая черепаха обладает множеством других особенностей, которые делают её одним из самых поразительных существ Миссисипи, включая тёмный, колючий панцирь (известный как карапакс), голову, похожую на кирпич, и острый, крючковатый клюв. С таким внушительным видом легко понять, почему черепаха получила своё название "аллигатор".

Но самой любопытной особенностью черепахи является червеобразный отросток на языке, который она использует в качестве приманки для ловли добычи, такой как рыба, земноводные и беспозвоночные. Аллигаторовые луцианы также вполне довольны тем, что добывают себе пищу из падали.

