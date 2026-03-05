Испания срочно направила свой самый современный военный корабль для защиты Кипра

Испанский военный корабль присоединится к многонациональным европейским военно-морским силам во главе с французским авианосцем "Шарль де Голль".

Испания направляет свой самый современный фрегат для оказания помощи в обеспечении противовоздушной обороны Кипра, государства-члена ЕС, которое подверглось атакам беспилотников на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. Об этом пишет Digi24.ro.

Фрегат "Кристобаль Колон" (F105) будет развернут в восточном Средиземноморье для защиты острова от воздушных угроз и оказания помощи в возможной эвакуации мирного населения из региона.

Отмечается, что испанский военный корабль присоединится к многонациональным европейским военно-морским силам во главе с французским авианосцем "Шарль де Голль" (R91), а также кораблями из Нидерландов, Греции и Италии, с миссией укрепления противовоздушной обороны вокруг Кипра, расположенного примерно в 240 км от побережья Израиля.

Видео дня

Великобритания направляет эсминец ПВО HMS Dragon (D35) вместе с вертолетами Wildcat, оснащенными противолодочными ракетами, а Франция перенаправила авианосную группу "Шарль де Голль" в восточное Средиземноморье.

Италия также направит военно-морские силы в ближайшие дни, заявил в четверг в парламенте министр обороны Гвидо Крозето. Рим также готовится предоставить системы ПВО, противолодочной обороны и противоракетной обороны стратегическим партнерам в Персидском заливе.

Удар Ирана по Кипру

Развертывание последовало за атакой беспилотника на британскую базу ВВС Великобритании Акротири на острове в понедельник утром. Британские официальные лица заявили, что атака причинила минимальный ущерб и обошлась без жертв, добавив, что беспилотник не был запущен из Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: