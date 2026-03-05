Одна настройка Wi-Fi, которая поможет скрыть ваш смартфон от отслеживания

Наши смартфоны постоянно сообщают окружающим сетям, что именно они находятся поблизости. Это может стать проблемой для конфиденциальности.

Каждый раз, когда на смартфоне включен Wi-Fi, ваше устройство начинает сканировать ближайшие сети. В процессе этого поиска смартфон передает специальный аппаратный идентификатор – MAC-адрес. Фактически это уникальный номер сетевого интерфейса устройства, который позволяет точкам доступа распознавать его.

Если говорить проще, то наши телефоны постоянно сообщают окружающим сетям, что именно он находится поблизости, что может стать проблемой для конфиденциальности, говорится в материале MakeUseOf.

MAC-адрес (Media Access Control) – это уникальная комбинация букв и цифр, присваиваемая каждому сетевому устройству, включая ваш телефон. Когда Wi-Fi включен (а это происходит практически постоянно), телефон автоматически транслирует этот MAC-адрес в ближайшие сети.

Видео дня

Это значит, что когда вы находитесь в общественных местах – аэропортах, торговых центрах или кафе – телефон постоянно сообщает о своем присутствии в Wi-Fi сети. Имя владельца устройства напрямую не раскрывается, однако остается возможность отслеживать повторные посещения, длительность пребывания и другие поведенческие шаблоны.

Как включить рандомизацию мак-адреса

Чтобы уменьшить риск такого отслеживания, современные смартфоны используют технологию рандомизации MAC-адреса. Вместо настоящего идентификатора телефон передает случайно сгенерированный адрес при поиске сетей. Благодаря этому точкам доступа значительно сложнее понять, что перед ними тот же самый смартфон, который подключался ранее.

Эта функция по умолчанию работает на устройствах с Android 10 и новее, а также на iPhone с iOS 14 и более поздними версиями.

Кроме того, для каждой сети смартфон может использовать отдельный случайный MAC-адрес. Это означает, что Wi-Fi в кофейне не сможет связать ваш смартфон с посещением аэропорта или гостиницы, поскольку в каждой сети используется другой идентификатор.

Проверить включена ли функция можно в настройках Wi-Fi: на Android она отображается как Randomized MAC, а на iPhone – как Private Wi-Fi Address.

Пользователи Android могут усилить защиту еще больше. Начиная с Android 12 система поддерживает так называемую непостоянную рандомизацию MAC-адреса, при которой случайный адрес периодически меняется даже для одной и той же сети. Это делает долгосрочное отслеживание практически невозможным

Включается функция через меню параметров разработчика в разделе Wi-Fi non-persistent MAC randomization.

Иногда рандомизация может вызывать проблемы с корпоративными или общественными сетями, которые используют фиксированные MAC-адреса для авторизации устройств. В таких случаях для подключения к интернету может понадобиться временно отключить эту функцию и использовать настоящий MAC-адрес смартфона.

На смартфонах Android по умолчанию отключена одна из важнейших функций безопасности – при этом многие владельцы устройств даже не подозревают о ее существовании. Если вы цените безопасность, ее стоит активировать.

Ранее УНИАН рассказывал, какие проводные наушники работают лучше: USB или 3,5 мм. Качество звучания определяется не только интерфейсом подключения, но и качеством самих компонентов.

Вас также могут заинтересовать новости: