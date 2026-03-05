Яркие названия, но не результаты: эксперт с Израиля высказался о ракетах Ирана

Он считает, что их балистика не точная.

У Ирана есть балистические ракеты, но они не точные часто не взрываются. Об этом в эфире Киев24 сказал подполковник Генштаба ЦАХАЛу в запасе Марк Бабот.

По его словам, очень немногие из иранских ракет пробивают пятислойный уровень защиты ПВО Израиля.

"У Ирана есть балистические ракеты, мы это видели... Но говорить о том, что они могут что-то сделать нам, государствам Ближнего Востока нельзя, потому что эти ракеты, несмотря на их "пышные" имена на персидском языке, они не точные, не все взрываются. Некоторые из них падают очень не точно, к счастью для Израиля и других стран", - сказал Бабот.

По его словам, в такой ситуации говорить о том, что может быть какой-то ущерб или какая-то опасность какой- либо стране на Ближнем Востоке, а тем – более в Европе, не приходится.

Война в Иране: последние новости

Как сообщал УНИАН, страны Персидского залива, Израиль и США уверяют, что имеют достаточно перехватывающих ракет, чтобы продержаться долгое время в войне с Ираном. Однако, как пишет The Times, в частных беседах оценки менее оптимистичны.

В то же время Иран не может вести войну бесконечно. С субботы он выпустил не менее 540 ракет по странам Персидского залива и столько же по Израилю, а также более 1000 беспилотников.

В материале сказано, что оценки арсенала Ирана были нечеткими, особенно после прошлогодней войны, но считается, что он насчитывает около 2000 ракет. США заявляют, что Иран имеет возможность производить 100 ракет в месяц.

Арсенал Ирана включает гиперзвуковые ракеты Fattah 1 и 2, которые, по утверждению Ирана, маневренны в полете и могут нести боеголовку весом до 450 кг. Более крупная ракета Emad, которая, по заявленной информации, имеет дальность более 1000 км, может нести боеголовку весом почти 800 кг.

Иран также может применить свою ракету Kheibar Shekan со спутниковой навигацией и, возможно, новую ракету Qassem Basir, которая, как утверждается, оснащена средствами уклонения от обороны. Однако главным оружием Ирана является беспилотник Shahed.

