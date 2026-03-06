'Все в игре': Трамп хочет выбирать нового лидера Ирана и назвал претендента

Трамп заявил, что США хотят влиять на выбор следующего руководителя Ирана и поддерживают вмешательство курдских сил на фоне обострения конфликта в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты должны быть вовлечены в процесс выбора следующего руководителя Ирана. Об этом он сказал в телефонном интервью агентству Reuters.

По словам Трампа, Вашингтон должен "вместе с Ираном" определить человека, который возглавит страну после гибели верховного лидера Али Хаменеи.

"Нам придется выбрать этого человека вместе с Ираном. Нам придется выбрать этого человека", – заявил президент США.

Трамп также предположил, что сын покойного лидера Моджтаба Хаменеи, которого называли одним из главных претендентов на власть, вряд ли станет преемником.

В то же время он отметил, что возможными кандидатами могут быть различные политические фигуры, включая изгнанного иранского кронпринца Резу Пахлави, сына последнего шаха Ирана.

"Я думаю, что все в игре. Еще очень рано", – сказал Трамп.

Призыв к действиям курдских сил

Президент США также заявил, что поддержал бы наступление иранских курдских формирований, базирующихся на территории Ирака. По его словам, было бы "замечательно", если бы эти силы перешли границу и атаковали иранские силовые структуры.

"Я думаю, что это замечательно, что они хотят это сделать, я полностью за это", – сказал Трамп.

По данным источников, иранские курдские ополчения уже консультировались с США по поводу возможного удара по иранским силам безопасности на западе страны. Речь идет о формированиях, базирующихся вблизи границы Ирана с автономным регионом Иракский Курдистан.

Ситуация вокруг Ормузского пролива

Трамп также выразил уверенность, что ключевой морской путь – Ормузский пролив – останется открытым несмотря на обострение конфликта.

Через этот пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. После атак Ирана на танкеры судоходство в регионе почти остановилось, что привело к резкому росту цен на энергоносители.

Президент США заявил, что не беспокоится из-за подорожания бензина.

"Они очень быстро упадут, когда это закончится. А если и вырастут, то вырастут. Но это гораздо важнее, чем небольшой рост цен на бензин", – сказал Трамп.

Он также отказался прогнозировать, как долго продлится конфликт, но отметил, что события развиваются быстрее, чем ожидалось.

Ликвидация Али Хаменеи

28 февраля в результате ракетной атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По словам президента США Дональда Трампа, ликвидация Хаменеи была справедливой не только для народа Ирана, но и для всех "великих американцев и людей из многих стран мира.

FT узнало подробности ликвидации Хаменеи. Американская разведка годами собирала данные через взломанные камеры наблюдения и мобильные сети, чтобы вычислить идеальный момент для удара. ЦРУ и Моссад точно знали, что Хаменеи будет проводить встречу с высшим руководством.

Новым верховным лидером Ирана назначили сына Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи. Решение об этом было принято Ассамблеей экспертов.

