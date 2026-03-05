Столичный ТРЦ ежемесячно генерирует валовой доход в размере около 63 миллионов гривен.

Медиапространство всколыхнула новость о том, что известный украинский бизнесмен Гарик Корогодский хочет продать столичный торгово-развлекательный центр на Оболони Dream Town.

Как пишет украинский Forbes, ориентировочная цена продажи – 100 миллионов долларов.

Однако источник в окружении бизнесмена сообщил УНИАН, что самая низкая цена, которую готов рассмотреть Корогодский – 160 миллионов долларов.

"100 миллионов – это его слова в интервью 10 дней назад Славе Демину. И в конце он говорил, что кредитная нагрузка перед "Ощадбанком" составляет около 100 миллионов долларов. И чего сейчас нет в новостях – это то, что кроме этого он хотел бы дополнительно 60 миллионов", – сказал наш собеседник.

Источник добавил, что разговоры о потенциальной продаже ТРЦ ведутся давно.

"Ни для кого не секрет, что мы выставлены на продажу. Но мы не в активном поиске. Скажем так, открыты для предложений", - добавил он.

По его словам, сейчас комплекс ежемесячно генерирует валовой доход в размере 63 миллионов гривен.

Справка УНИАН. Dream Town - торгово-развлекательный комплекс на Оболонском проспекте в Киеве, состоящий из двух зданий протяженностью 500 метров каждое. Открытие первой части комплекса состоялось в 2009 году. Строительство ТРЦ Dream Town было начато в 2006 году. Инвесторами проекта выступили Гарик Корогодский и Александр Меламуд.

Из известных брендов, представленных в ТРЦ: H&M, Zara, Pull&Bear, Bershka, New Balance, Adidas, Under Armour и другие.

В конце октября 2025 года в Киеве приостановил работу один из крупнейших ТРЦ Gulliver из-за корпоративного конфликта и перехода объекта под контроль государственных банков ("Ощадбанк" и "Укрэксимбанк"). Банки объясняли закрытие комплекса саботажем со стороны бывшего владельца (ООО "ТРИ О"), который заблокировал управление комплексом, что создало угрозу безопасности.

В декабре 2025 года Gulliver возобновил свою работу.

