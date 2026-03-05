В Украине завтра будут отключать свет: кто останется без электроэнергии

Украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

В пятницу, 6 марта, в некоторых регионах Украины с 08:00 до конца суток будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Причина введения ограничений - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", - говорится в сообщении.

Энергетики предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по конкретному адресу украинцам стоит узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

В "Укрэнерго" также призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Ситуация в энергосистеме Украины - главные новости

Первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме удалось существенно уменьшить. Если зимой недостаток достигал 5-6 ГВт, то сейчас он сокращен примерно до 1 ГВт.

При этом летом ситуация в отрасли будет зависеть от масштабов и эффективности российских атак на энергетическую инфраструктуру, уровня защиты объектов, а также темпов развития распределенной генерации.

5 марта стало известно, что Украина возобновила экспорт электроэнергии в отдельные часы суток на минимальном уровне. Отмечалось, что поставки осуществляются только при профиците в энергосистеме. Объемы поставок пока очень низкие.

