Ученые нашли жизнь там, где она невозможна: этих существ ранее не видели на Земле

Десятилетиями биологи считали экосистему Большого Соленого озера в Юте предельно простой, но они ошибались.

Береговая линия Большого Соленого озера в штате Юта часто кажется почти пустой. Широкие отмели покрытой солью грязи тянутся к мелководью, которое мерцает в пустынной жаре. Ветер гонит тонкую рябь по поверхности, но за этим спокойным фасадом озеро скрывает одну из самых необычных сред в Северной Америке.

Ученые долгое время описывали озеро как биологически простое, пишет The Daily Galaxy. Экстремальная соленость ограничивает количество животных, способных там выжить, и большинство исследований было сосредоточено лишь на нескольких хорошо известных видах. Экологическую историю озера казалось легко обобщить: горстка организмов, процветающих в месте, где большая часть жизни существовать не может.

Два вида доминируют в этой картине. Крошечное ракообразное Artemia franciscana, более известное как артемия (жаброногий рачок), наполняет воду огромными сезонными роями. Вдоль береговой линии мухи-береговушки размножаются в темных коврах, покрывающих края озера. Вместе они поддерживают миллионы перелетных птиц, для которых озеро является местом кормежки.

Но все это время в грязи под водой тихо жило что-то еще. Исследователи, изучавшие донные отложения озера, недавно обнаружили форму жизни, которая никогда ранее здесь не документировалась. Между крупинками грязи и кристаллами соли прятались микроскопические круглые черви – животные, принадлежащие к группе нематод (Nematoda). Это открытие открывает новый слой жизни внутри одного из самых соленых озер Западного полушария.

Микроскопическое сообщество под дном озера

Открытие было сделано исследователями из Университета Юты под руководством биолога Байрона Адамса, который изучает микроскопических животных, выживающих в экстремальных условиях. Команда собрала образцы отложений в нескольких местах озера и доставила их в лабораторию для детального анализа.

Под микроскопом образцы выявили нечто неожиданное. Сквозь отложения двигались тонкие нитевидные черви длиной всего в долю миллиметра. Генетическое тестирование подтвердило, что эти животные являются нематодами – группой организмов, встречающихся почти в каждой экосистеме на Земле.

Эти организмы входят в число самых многочисленных животных на планете. Они живут в почвах, океанах, пресноводных озерах и даже в глубоких подземных средах. Несмотря на их глобальное присутствие, ученые никогда ранее не подтверждали их существование в этом гиперсоленом озере – месте, которое часто считалось слишком соленым для многих видов животного мира.

Результаты были официально опубликованы в журнале Journal of Nematology, где исследовательская группа описала несколько типов круглых червей, обитающих в донных отложениях озера. Их работа добавляет совершенно новую группу животных в список организмов, населяющих озеро.

Выживание в гиперсоленых условиях

Жизнь внутри озера сталкивается с необычными трудностями. В некоторых частях водоема концентрация соли в несколько раз выше, чем в морской воде. Такие гиперсоленые условия нарушают водный баланс внутри большинства клеток, именно поэтому сравнительно немногим организмам удается там выжить.

Животным, обитающим в таких средах, требуются специальные адаптации для поддержания внутренней стабильности. Артемии, например, регулируют уровень соли в своем организме, одновременно фильтруя микроскопические водоросли из воды. Личинки мух-береговушек растут в густых прибрежных матах, где бактерии и водоросли служат им пищей.

Недавно обнаруженные черви занимают другую часть экосистемы. Вместо того чтобы плавать в открытой воде, они живут в донных отложениях, пробираясь сквозь микроскопические пространства между зернами грязи. Эти крошечные среды обитания часто содержат скопления органики и плотные колонии микробов.

В этой среде отложений черви, вероятно, питаются бактериями, микроводорослями и разлагающимся материалом, который оседает из толщи воды. Такой рацион ставит их в основание скрытой пищевой сети озера, где микробы и органические частицы формируют базу биологической активности.

Что выявили образцы отложений

Когда исследовательская группа детально изучила свои образцы, они обнаружили, что черви были не просто единичными особями. В нескольких пробах отложений ученые наблюдали значительное количество этих животных, что позволяет предположить, что они являются постоянными жителями озера, а не случайными пришельцами.

Исследователи также идентифицировали несколько типов круглых червей. Это разнообразие указывает на то, что более чем один вид адаптировался к суровому химическому составу озера. Каждый вид может занимать слегка отличающиеся ниши в среде донных отложений.

Эти микроскопические животные играют важную роль во многих экосистемах. Питаясь микробами и расщепляя органический мусор, они помогают перерабатывать питательные вещества в почве и водных отложениях. Их движение также помогает перемешивать тонкие слои отложений, что влияет на перемещение кислорода и питательных веществ в озерном дне.

Обнаружение их в этой среде предполагает, что подобные процессы происходят и под солеными водами озера. Несмотря на то, что эти животные невидимы невооруженным глазом, их деятельность может помогать поддерживать микробные сообщества, процветающие в отложениях.

