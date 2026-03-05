Рютте высказался о применении 5 статьи НАТО после ракетного инцидента в Турции

По словам генсека, многие союзники по НАТО поддерживают США и Израиль в их ударах по Ирану.

НАТО не планирует применять статью 5 о взаимной обороне в связи со сбиванием баллистической ракеты, летевшей в сторону Турции. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в интервью Reuters на фоне опасений, что НАТО может быть втянуто в войну между США и Ираном.

"Никто не говорит о статье 5", - отметил Рютте в интервью в штаб-квартире альянса в Брюсселе, хотя и назвал инцидент "серьезным".

Он добавил:

"Самое важное, что вчера наши противники увидели, что НАТО настолько сильное и бдительное".

Также Рютте подчеркнул, что многие союзники по НАТО поддерживают США и Израиль в их ударах по Ирану, поскольку эта страна "почти стала угрозой и для Европы".

Когда у него спросили, уверен ли он, что США имеют четкое представление о конечном результате, чтобы избежать нестабильности, которая может угрожать Европе, Рютте сказал:

"Из моих разговоров с высокопоставленными американскими военными и политическими лидерами я абсолютно уверен, что они знают, куда идут".

Он добавил, что лидеры НАТО договорились о необходимости найти способы продолжать поддерживать Украину в ее войне против российского вторжения, даже несмотря на то, что страны Ближнего Востока немедленно хотят пополнить свои арсеналы, в том числе и средства ПВО.

На вопрос, как это может произойти, учитывая, что поддержка Украины в сфере противовоздушной обороны уже является недостаточной, Рютте сказал, что промышленность должна увеличить производство такого оружия.

"Мы должны повторить то, что мы делаем с боеприпасами, когда речь идет о других дорогих товарах", - подчеркнул Рютте.

Что этому предшествовало?

В среду Турция, которая является членом альянса, сообщила, что противовоздушная оборона НАТО уничтожила иранскую баллистическую ракету, которая направлялась в турецкое воздушное пространство.

"Пятая статья НАТО определяет, что нападение на одного из ее членов является нападением на всех. Она обязывает союзников принимать меры, которые они считают необходимыми для оказания помощи стране, подвергшейся нападению, включая потенциальное применение военной силы", - напомнили в Reuters.

В то же время Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана отрицал, что он запускал ракеты по Турции, добавив, что Исламская Республика уважает суверенитет "дружественной" Турции.

"Когда война между США и Ираном вступила в шестой день, конфликт распространился за пределы стран Персидского залива и на Азию, вызвав потрясения на мировых рынках и заставив тысячи туристов и жителей, оказавшихся в затруднительном положении, пытаться бежать с Ближнего Востока", - добавили в материале.

Война с Ираном - последние новости

Ранее Forbes писал, что два крупнейших авианосца США на грани истощения из-за операции против Ирана. Отмечается, что проблему частично может решить передислокация французского авианосца "Шарль де Голль", который возьмет на себя часть оборонных и разведывательных миссий.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ может предоставлять Ирану ПВО и электронику для "Шахедов". По его словам, в России также много систем ПВО, которые могут передаваться иранскому режиму.

"На сегодняшний день Россия не проявляет себя как союзник Ирана. Может, она и хотела бы, но мы уже видели с Сирией и сейчас видим на примере Ирана: я думаю, у них просто не хватает сил для этого", - подчеркнул глава государства.

