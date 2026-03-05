6 марта не порадует киевлян весенним теплом

Осадков в столице не ожидается.

Перед выходными, 6 марта, в Киеве ожидается свежая и пасмурная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице будет около 0°, а днем столбики термометров максимально поднимутся лишь до +5°. Ожидается пасмурная погода, но без осадков.

Ветер 7-12 м/с усилит ощущение прохлады. Атмосферное давление сниженное, но будет расти, 750-754 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в пятницу будет облачно. Ночью 0°, днем +10°.

В Луцке будет облачно, ночью 0°, днем +9°.

В Ровно завтра облачно, ночью -0°, днем +9°.

В Тернополе 6 марта ночью 0°, днем +10°, облачно.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью 0°, днем +9°.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью -0°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +10°, облачно.

В Черновцах в пятницу - облачно , ночью 0°, днем +10°.

В Виннице завтра будет 0°...+6°, облачно.

В Житомире в пятницу ночью 0°, днем +5°, облачно.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+5°, облачно.

В Черкассах завтра ночью 0°, днем +5°, облачно.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +6°, облачно.

В Полтаве - облачно, температура воздуха 0°...+5°.

В Одессе 6 марта - облачно, температура ночью 0°, днем +10°.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +7°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Николаеве завтра будет облачно, ночью 0°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +7°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +4°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +6°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.

В Симферополе в пятницу будет облачно, +2°...+7°.

В Краматорске завтра будет облачно, температура ночью +1°, днем +4°.

В Северодонецке - облачно, температура ночью +1°, днем +4°.

Вас также могут заинтересовать новости: