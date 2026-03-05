6 марта не порадует киевлян весенним теплом

Перед выходными, 6 марта, в Киеве ожидается свежая и пасмурная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью в столице будет около 0°, а днем столбики термометров максимально поднимутся лишь до +5°. Ожидается пасмурная погода, но без осадков.
Ветер 7-12 м/с усилит ощущение прохлады. Атмосферное давление сниженное, но будет расти, 750-754 мм ртутного столба.
Погода 6 марта
Во Львове в пятницу будет облачно. Ночью 0°, днем +10°.
В Луцке будет облачно, ночью 0°, днем +9°.
В Ровно завтра облачно, ночью -0°, днем +9°.
В Тернополе 6 марта ночью 0°, днем +10°, облачно.
В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью 0°, днем +9°.
В Ивано-Франковске будет облачно, ночью -0°, днем +10°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +10°, облачно.
В Черновцах в пятницу - облачно , ночью 0°, днем +10°.
В Виннице завтра будет 0°...+6°, облачно.
В Житомире в пятницу ночью 0°, днем +5°, облачно.
В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+5°, облачно.
В Черкассах завтра ночью 0°, днем +5°, облачно.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +6°, облачно.
В Полтаве - облачно, температура воздуха 0°...+5°.
В Одессе 6 марта - облачно, температура ночью 0°, днем +10°.
В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +7°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Николаеве завтра будет облачно, ночью 0°, днем +8°.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +7°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +4°, пасмурно.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +6°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
В Симферополе в пятницу будет облачно, +2°...+7°.
В Краматорске завтра будет облачно, температура ночью +1°, днем +4°.
В Северодонецке - облачно, температура ночью +1°, днем +4°.