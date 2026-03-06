Украина отправит военных защищать базы США: в Reuters раскрыли сроки

По данным источников, украинские военные могут начать оказывать помощь США в противодействии иранским дронам на Ближнем Востоке уже в ближайшие дни.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина окажет помощь США в противодействии иранским ударным беспилотникам на Ближнем Востоке после официального запроса Вашингтона, передает Reuters.

По словам президента, украинская сторона уже получила обращение от США о поддержке в защите от иранских дронов типа Shahed.

"Мы получили запрос от Соединенных Штатов о конкретной поддержке в защите от "шахидов" в регионе Ближнего Востока. Я дал поручение обеспечить необходимые средства и присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность", – написал Зеленский в соцсети X.

Когда начнется помощь

По информации источника агентства, знакомого с ситуацией, украинские военные и специалисты могут начать работу уже в ближайшие дни. Ожидается, что они будут помогать защищать американские базы и военных в нескольких странах региона.

Источник также сообщил, что президент Украины уже поручил военным подготовиться к выполнению этой миссии.

Во время войны с Россией украинские военные разработали эффективные методы противодействия дронам Shahed, которые Москва активно использует против украинских городов.

Президент США Дональд Трамп в комментарии агентству Reuters заявил, что Вашингтон готов принять помощь от любой страны для защиты от иранских беспилотников.

Украина также заявляла о готовности обменивать собственные беспилотники-перехватчики на ракеты для систем Patriot от союзников на Ближнем Востоке.

Ближний Восток через украинский опыт

3 марта президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украина готова делиться опытом защиты неба со странами Ближнего Востока, но только при условии, что эти страны будут способствовать прекращению российской войны в Украине.

