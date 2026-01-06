Попадет в монетку за километры: в Германии разрабатывают корабельное лазерное оружие

Новая система предназначена для поражения малых и скоростных воздушных целей на коротких и сверхкоротких дистанциях.

Немецкие оборонные компании Rheinmetall и MBDA Germany планируют в начале 2026 года создать совместное предприятие для разработки и производства корабельных лазерных систем вооружения. Как пишет Interesting Engineering, речь идет о новой возможности для Военно-морских сил Германии (Deutsche Marine) в противодействии дронам и другим маневровым угрозам на малых дистанциях.

В компаниях отмечают, что будущее предприятие будет опираться на сотрудничество, которое продолжается с 2019 года, и на успешные испытания лазерного демонстратора, интегрированного на боевой корабль немецкого флота. Система в течение года работала в реальных морских условиях.

На первом этапе, пишет СМИ, новая структура сосредоточится на поставке флоту полноценных лазерных боевых систем, которые будут дополнять традиционные корабельные пушки и управляемые ракеты.

По данным разработчиков, лазерная система предназначена для поражения малых и скоростных воздушных целей на коротких и сверхкоротких дистанциях. То есть, речь идет о проблеме, которая становится все более актуальной из-за массового применения беспилотников. А лазерное оружие обеспечивает сверхточное наведение с минимальными побочными повреждениями и уменьшает потребность в обычных боеприпасах.

Отмечается, что демонстратор уже доказал свою эффективность во время масштабных морских испытаний, которые включали более 100 тестов по слежению и стрельбы по различным типам целей. В частности, проводились так называемые испытания "на чистом небе", когда лазер отслеживает и поражает цель без опоры на фон местности для стабилизации луча. Производители утверждают, что система смогла стабильно сопровождать чрезвычайно малые объекты на больших расстояниях, примером, объект размером примерно с монету в один евро. Лазер точно фокусировал энергию на цели, уменьшая риск промахов и повышая безопасность применения даже в сложных условиях, таких как качка корабля и атмосферные препятствия.

После завершения годовых морских тестов демонстратор передали в Центр лазерных компетенций Военно-технической службы по вооружению и боеприпасам Бундесвера (WTD 91) в Меппени. Там систему снова ввели в эксплуатацию для дальнейших испытаний, в частности наземных тестов, направленных на противодействие дронам.

Руководитель подразделения вооружений и боеприпасов Rheinmetall Роман Кьоне заявил, что создание совместного предприятия демонстрирует преимущества тесной промышленной и технологической кооперации внутри Германии. По его словам, четкое распределение компетенций позволило довольно быстро подготовить зрелый продукт для Бундесвера.

Отдельной целью партнерства он назвал "национализацию" технологий - то есть сохранение разработки, производства и обслуживания систем внутри страны. Это, по его словам, должно обеспечить рабочие места, расширить промышленные возможности и усилить национальную безопасность и автономность в кризисных ситуациях.

Генеральный директор MBDA Germany Томас Готтшильд отметил, что новая компания должна установить новые стандарты в сфере разработки и производства военного лазерного оружия, созданного непосредственно в Германии. Он подчеркнул, что совместное предприятие является результатом многолетнего сотрудничества и призвано быстро вывести проверенную морскую лазерную систему на рынок.

В компаниях подчеркивают: сочетание экспертизы Rheinmetall и MBDA позволит предложить ВМС Германии технологически передовую, полностью сертифицированную и готовую к боевому применению лазерную систему, которая станет дополнительным эшелоном защиты от беспилотных угроз в морском пространстве.

