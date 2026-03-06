Конфликт на Ближнем Востоке влияет на обороноспособность Украины, - Каллас

Сейчас страны Персидского залива расходуют свои запасы средств противовоздушной обороны, пытаясь отразить атаки со стороны Ирана.

Боевые действия на Ближнем Востоке могут подорвать способность Украины противостоять российской агрессии. Такое заявление сделала главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас, сообщает Politico.

По словам чиновницы, конфликт в Иране имеет "очевидное влияние на войну в Украине". Боевые действия в регионе истощают мировые запасы средств противовоздушной обороны, в частности – перехватчиков дронов.

"Средства противовоздушной обороны, которые сейчас нужны Украине, переходят на Ближний Восток. Есть также проблема цепочек поставок... средства, которые нужны Украине, теперь нужны и Ближнему Востоку, когда речь идет о противовоздушной обороне", – пояснила она.

Сейчас страны Персидского залива тратят свои запасы средств противовоздушной обороны, пытаясь отразить атаки со стороны Ирана.

Кроме того, по словам Каллас, на руку Москве может сыграть рост цен на нефть, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке. Такая ситуация фактически помогает РФ финансировать войну против Украины.

"И именно поэтому мы должны настойчиво добиваться запрета морских услуг, чтобы реально ограничить теневой флот, а следовательно, и доходы от нефти, которые Россия использует для финансирования этой войны", – подчеркнула Каллас, говоря о новом пакете санкций против РФ.

Политик отметила, что, учитывая полученный за годы войны опыт, Украина может помочь странам Персидского залива защищаться от атак дронами, "поскольку они разработали средства перехвата дронов и защиты от них".

Война на Ближнем Востоке – влияние на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за несколько дней боевых действий на Ближнем Востоке страны Персидского залива применили более 800 противоракет PAC-3. Украина не имела такого количества снарядов для Patriot за все время полномасштабной войны.

Глава государства сказал, что Украина готова обменять перехватчики для дронов "Shahed" на определенное количество противоракет PAC-3 для Patriot.

