Повремените с апгрейдом: Nvidia готовит к выпуску более мощную GeForce RTX 5050

Официальная премьера 9-гигабайтной GeForce RTX 5050 пройдет в июне.

Новые утечки указывают на то, что Nvidia готовит обновленную версию видеокарты GeForce RTX 5050 для настольных ПК. Она получит новые модули GDDR7 и увеличенный объем видеопамяти.

Стандартная RTX 5050 оснащается 8 ГБ видеопамяти GDDR6, работающей по 128-битной шине, что обеспечивает пропускную способность 320 ГБ/с. Тогда как новая версия, по информации VideoCardz, будет комплектоваться 9 ГБ стандарта GDDR7 (три модуля по 3 ГБ, 98-битная шина, 336 ГБ/с).

Хотя объем видеопамяти увеличится всего на 1 ГБ, переход на GDDR7 должен обеспечить более высокие скорости передачи данных по сравнению с GDDR6. Остальные спецификации карты, включая GPU и количество CUDA-ядер, скорее всего, останутся неизменными.

Презентация обновленной GeForce RTX 5050 ожидается в июне. Вместе с ней Nvidia, по слухам, готовит новую модификацию RTX 5060. Сообщается, что она будет использовать GPU GB205, который применяется в RTX 5070, но в урезанном варианте.

Ранее появилась информация, что из-за ситуации на рынке Nvidia впервые за 30 лет не выпустит ни одной новой видеокарты в 2026 году. Кроме того, компания собирается урезать производство GeForce RTX 50xx и перенести следующее поколение игровых GPU.

На фоне продолжающегося дефицита памяти и подорожания видеокарт с 16 ГБ памяти GeForce RTX 5070 неожиданно вышла в лидеры по соотношению цены и производительности. К такому выводу пришли техноблогеры.

Это, в частности, подтверждает свежий опрос Steam, GeForce RTX 5070 опередила RTX 4060 и стала самой популярной видеокартой среди ПК-геймеров. Бюджетная RTX 5060 замыкает топ-3.

