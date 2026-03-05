Пленые как 'подарок' от Путина: в украинском МИД предъявили требования к Венгрии

Украинская сторона требует обеспечить возвращенным военнослужащим возможность контактов с консульскими работниками Украины.

Ожидаем от венгерской стороны оперативного ответа и официального подтверждения, что освобожденным Россией пленным военнослужащим Украины будет предоставлена полная свобода выбора места жительства и дальнейших планов. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

При этом отмечается, что сегодня, 5 марта, в Министерство иностранных дел был вызван и.о. временного поверенного в делах посольства Венгрии в Украине.

"Украинская сторона подчеркнула недопустимость пиара и политизации чувствительных вопросов в связи с передачей нескольких украинских военнопленных из российского плена в Венгрию без какого-либо предварительного уведомления или координации с Украиной", - говорится в заявлении МИД.

При этом подчеркивается, что возвращение людей из плена является для Украины абсолютным приоритетом, независимо от их этнического происхождения.

Отмечается, что украинская сторона выразила требование обеспечить возвращенным военнослужащим возможность контактов с консульскими работниками Украины для проверки состояния здоровья, оказания консульской помощи и гарантирования возможности свободно определять свое будущее без внешнего давления или принуждения.

Передача Венгрии украинских пленных

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин заявил о решении якобы передать Венгрии нескольких военнопленных.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что Москва и Будапешт манипулируют вопросами военнопленных.

Как отмечали в МИД Украины, бесспорно, всегда важно, когда люди выходят на свободу после российского плена, особенно учитывая, что 95% украинских военнопленных подвергаются в плену пыткам. При этом украинской стороне не была предоставлена информация о конкретных освобожденных людях.

