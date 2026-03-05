Эвакуацию будут ждать долго: Плетенчук раскрыл детали уничтожения российского вертолета

На газодобывающих платформах оккупанты выполняют различные действия, чтобы навредить ВСУ и гражданскому судоходству.

Российский военный вертолет Ка-27, который был поражен Военно-морскими силами ВСУ, уничтожен на одной из так называемых "вышек Бойко". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, это произошло сегодня ночью. Ка-27 - это довольно распространенная модель, которая выполняет много задач именно в составе Черноморского флота РФ.

"Но здесь нужно учитывать обстоятельства, при которых Военно-морские силы его уничтожили. То есть, во время совместной операции вместе с нашими коллегами из ССО мы в какой-то момент поняли, что, скорее всего, следует дождаться таких действий со стороны врага, во время которых он может применить вертолет. В частности, для того, чтобы эвакуировать своих раненых, подвести боекомплект и, соответственно, так оно и произошло", - сказал военный.

В результате, отметил Плетенчук, силами и средствами ВМС, а именно беспилотными, как воздушными, так и морскими, этот вертолет был поражен и, соответственно, уничтожен.

Все это происходило на одной из газодобывающих платформ, где россияне периодически находятся, ведут разведку, выполняют различные задачи для того, чтобы как-то навредить Силам обороны Украины, как-то повлиять на безопасность гражданского судоходства. Представитель ВМС добавил:

"Соответственно, мы планово их (россиян - УНИАН) оттуда периодически выкуриваем. Но на этот раз события разворачивались для них более драматично. Потому что теперь, даже если там, на одной из этих платформ, кто-то и остался, на эвакуацию они теперь будут ждать долго. И она будет затруднена именно из-за того, что площадка (на платформе - УНИАН) сейчас занята уничтоженным вертолетом".

Уничтожение вертолета Ка-27

Как писал УНИАН, Военно-морские силы Украины в Черном мореуничтожили российский военный вертолет Ка-27. Речь идет о корабельном противолодочном вертолете Ка-27, предназначенном для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок. В частности, тех, которые движутся на глубине до 500 м со скоростью до 75 км/ч в районах поиска, удаленных от корабля базирования до 200 км при волнении моря до 5 баллов днем и ночью. Такой вертолет может обеспечивать выполнение тактических задач как в одиночку, так и в составе группы и во взаимодействии с кораблями во всех географических широтах.

