6 марта в Украину натянет тучи и местами пройдет снег с дождем

Перед выходными погода в Украине станет пасмурной. По всей стране ожидается облачная погода. На юго-востоке ожидается мокрый снег и дожди. На остальной территории будет сухо. В большинстве областей термометры покажут +1°...+6°, на юге и западе будет теплее - до +7°...+10°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью -2°, днем +5°.
- Во Львове в пятницу будет облачно. Ночью 0°, днем +10°.
- В Луцке будет облачно, ночью 0°, днем +9°.
- В Ровно завтра облачно, ночью -0°, днем +9°.
- В Тернополе 6 марта ночью 0°, днем +10°, облачно.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью 0°, днем +9°.
- В Ивано-Франковске будет облачно, ночью -0°, днем +10°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +10°, облачно.
- В Черновцах в пятницу - облачно , ночью 0°, днем +10°.
- В Виннице завтра будет 0°...+6°, облачно.
- В Житомире в пятницу ночью 0°, днем +5°, облачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+5°, облачно.
- В Черкассах завтра ночью 0°, днем +5°, облачно.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +6°, облачно.
- В Полтаве - облачно, температура воздуха 0°...+5°.
- В Одессе 6 марта - облачно, температура ночью 0°, днем +10°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +7°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Николаеве завтра будет облачно, ночью 0°, днем +8°.
- В Запорожье температура ночью 0°, днем +7°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +4°, пасмурно.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -2°, днем +4°.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +6°, облачно, небольшой мокрый снег и дождь.
- В Симферополе в пятницу будет облачно, +2°...+7°.
- В Краматорске завтра будет облачно, температура ночью +1°, днем +4°.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью +1°, днем +4°.
6 марта - праздник, приметы погоды
6 марта - день памяти святых 42 мучеников Аморийских. По приметам, если на западе низкие и тяжелые облака, то в ближайшие сутки будет снег или дождь.