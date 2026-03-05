У врага есть продвижение: в DeepState назвали два важных населенных пункта

Речь идет о Гришино и Гуляйполе.

Российские захватчики смогли продвинуться в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщил в Telegram украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

Речь идет о селе Гришино Покровской городской общины Покровского района Донецкой области, а также о городе Гуляйполе Запорожской области.

"Враг продвинулся в Гришино и Гуляйполе", - говорится в сообщении проекта DeepState.

Как сообщал УНИАН, спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин информировал, что на Гуляйпольском направлении, возле поселка Железнодорожное, идут ожесточенные бои - населенный пункт "мешает" россиянам продвинуться в сторону Запорожья.

Россияне пытались взять под контроль населенный пункт Зализничное. Там находится железнодорожная станция Гуляйполе. Как отметил спикер, противник пытается взять этот населенный пункт, чтобы охватить город Гуляйполе, ведь не может его взять под контроль.

Волошин сообщил, что враг решил заминировать населенный пункт, все пути и дороги, ведущие к Гуляйполю. Также – улицы, дворы и подворотни, чтобы окончательно оттеснить Силы обороны, обойти и охватить Гуляйполе с севера и юга. На юге им на пути встал населенный пункт Зализничное.

5 февраля аналитический мониторинговый проект DeepState сообщал, что российские захватчики смогли продвинуться возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области, в частности, в Краматорском и Покровском районах. Речь шла о продвижении вблизи Маркового, Ровного и в Гришином.

