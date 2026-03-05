В Египте открыли огромный 27-тонный герметично закрытый саркофаг: что в нем нашли

Саркофаг был обнаружен во время строительных работ в египетском городе Александрии и быстро привлек внимание всего мира.

Египетские археологи вскрыли массивный саркофаг из черного гранита, обнаруженный в Александрии, положив конец многонедельным спекуляциям о том, что может находиться внутри. Об этом пишет Daily Galaxy.

Вместо легендарного правителя или таинственного проклятия, гробница обнаружила три скелета, погруженных в зловонную жидкость. Необычная находка была исследована, чтобы определить, кем были эти люди и как они умерли.

Интересно, что саркофаг был обнаружен во время строительных работ в египетском городе Александрии и быстро привлек внимание всего мира. Его размеры, состояние и тот факт, что он оставался запечатанным около двух тысячелетий, вызвали огромный интерес как у историков, так и у общественности.

Видео дня

После открытия быстро распространились слухи. Некоторые предполагали, что в гробнице могут находиться останки Александра Великого, в то время как другие высказывали опасения по поводу мифического "проклятия фараона". В конце концов, археологи приступили к тщательно контролируемому вскрытию, чтобы установить истину, скрывающуюся за запечатанным памятником.

Открытие 27-тонной гранитной гробницы

Огромный черный саркофаг имеет длину почти три метра и высоту около двух метров, что делает его одним из самых больших сохранившихся образцов, когда-либо обнаруженных. Сооружение весит около 27 тонн и, как полагают, относится к раннему птолемейскому периоду, который начался в 323 году до нашей эры после смерти Александра Великого.

Археологи осторожно приблизились к месту вскрытия. Когда крышка была приподнята всего на пять сантиметров, сильный запах сразу же заставил команду отступить. В конце концов, гробница была полностью вскрыта при помощи египетских военных инженеров, что позволило исследователям более внимательно изучить ее содержимое.

Внутри саркофага археологи обнаружили три скелета, погруженных в красно-коричневые сточные воды, которые, по словам очевидцев, источали невыносимый запах. По словам Мостафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по древностям Египта пояснил:

"Мы обнаружили кости трех человек в том, что выглядит как семейное захоронение… К сожалению, мумии внутри были не в лучшем состоянии, и сохранились только кости".

На одном из черепов видны трещины, которые могут указывать на ранение стрелой, что предполагает, что по крайней мере один человек мог умереть насильственной смертью.

Исследователи полагают, что это могли быть солдаты древнеегипетской армии, хотя для подтверждения их личности потребуется дополнительная экспертиза.

Проклятие мумии исключено

Важно, что это открытие также возродило давний общественный интерес к идее проклятия мумии - вере в то, что потревоженные древние гробницы могут принести несчастья или болезни. Ужасный запах, исходивший при первом вскрытии гробницы, только усилил эти предположения.

Официальные лица поспешили преуменьшить эти опасения. Вазири напрямую ответил на слухи, с юмором отметив, что мир не погрузился во тьму после вскрытия саркофага:

"Я первым засунул голову в саркофаг… и вот я стою перед вами… со мной все в порядке".

В отчете сказано, что нет подтвержденных случаев серьезных заболеваний среди археологов или посетителей, вызванных бактериями или плесенью внутри древних погребальных камер.

Археологи надеются, что кости и сопутствующие артефакты, включая алебастровый бюст, найденный рядом с гробницей, могут дать подсказки о личностях и жизнях трех человек, похороненных в этом массивном каменном гробу.

Новости археологии

Археологи из исследовательского проекта Сан-Джулиано (SGARP) обнаружили в центральной Италии этрусскую гробницу возрастом 2600 лет, идеально запечатанную и нетронутую на протяжении веков.

Внутри их ожидала поразительная находка - более 100 артефактов, раскрывающих редкие сведения о погребальных обычаях и верованиях цивилизации, предшествовавшей Риму.

Вас также могут заинтересовать новости: