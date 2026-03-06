США хотят убедить Китай заменить российскую нефть американской, - WSJ

Министр финансов США Скотт Бессент планирует поднять энергетический вопрос во время встречи со своим китайским коллегой

В Соединенных Штатах Америки хотят, чтобы Китай сократил закупки нефти у России. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Накануне визита президента Трампа в Пекин министр финансов Скотт Бессент рассматривает возможность включения в повестку дня предстоящих переговоров со своим китайским коллегой сложного компромисса: сокращение закупок Китаем нефти у таких противников США, как Россия", – говорится в материале.

Отмечается, что в последние дни Бессент проводил частные консультации с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками. По словам осведомленных лиц, во время таких встреч министр описывал постоянные усилия, направленные на то, чтобы Китай покупал американские нефтегазовые продукты вместо российских энергоносителей.

Собеседники издания рассказали, что Бессент планирует поднять энергетический вопрос во время встречи со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэнгом. Она должна состояться в середине марта в Париже.

Там представители Вашингтона и Пекина должны утвердить рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином. Ожидается, что его проведут в начале апреля.

Нефть для Китая

В конце февраля стало известно, что российские и иранские нефтедобытчики начали предлагать Китаю все большие скидки, соревнуясь за китайских покупателей. Как сообщали СМИ, это произошло после того, как Индия сократила закупки энергоносителей в России.

Между тем на фоне операции США и Израиля против Ирана Китай решил приостановить экспорт бензина и дизеля. При этом запрет Пекина не будет распространяться на поставки топлива в Гонконг и Макао.

