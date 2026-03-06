Как понять, что мука испортилась: эксперты посоветовали, на что обратить внимание

Независимо от того, хранится ли мука до указанной даты или дольше, фактический срок годности зависит от условий ее хранения.

Нередко случается, что, убирая в кладовке, вы находите пакет муки, о котором уже забыли. Например, срок его годности, указанный на упаковке, уже истек, поэтому возникает вопрос, можно ли его использовать или все же выбросить. Чтобы это выяснить, издание Martha Stewart проконсультировалось с экспертами по мукомольному производству и безопасности пищевых продуктов.

Издание отмечает, что мука, которая попадает на полки магазинов, уже имеет срок годности, указанный на упаковке. Примерно он составляет один год.

Однако, глядя на пакет с мукой, важно различать дату годности и срок хранения.

"Производители устанавливают даты "использовать до" и "лучше всего использовать до", чтобы сообщить потребителям об оптимальном времени для вкуса и качества муки; это не сроки годности продукта", - директор по исследованиям и разработкам компании, производящей муку, Холли Марковиц.

В статье говорится, что на пакетах с мукой, как правило, указан срок годности, а не срок реализации. Следовательно, отметка срока является указанием на возраст продукта, а не указанием выбросить опасную для здоровья пищу.

По словам экспертов, независимо от того, хранится ли мука до указанной даты или дольше, фактический срок годности зависит от условий ее хранения.

"Мука является продуктом с длительным сроком хранения, но способ и место его хранения влияют на его качество", - отмечается в публикации.

В частности, правильное место для хранения муки способно продлить его срок хранения.

"Мука, которая хранится в холодильнике или морозильной камере в плотно закрытой упаковке, сохранит свое качество гораздо дольше, чем в полупустой стеклянной банке на солнечной кухонной столешнице", - поделился автор книг о кулинарии Гарольд Макги.

Издание добавляет, что когда производители указывают срок годности муки, они предполагают, что вы будете хранить ее правильно.

Профессор экологической гигиены в Калифорнийском государственном университете в Нортридже и бывший заместитель министра здравоохранения Геворк Казанчян поделился, что оно не должно быть слишком влажным или сухим.

В статье говорится, что пшеничная мука, как правило, безопасна.

"В случае с мукой риск заключается в появлении пищевых насекомых, поскольку яйца находятся в значительном количестве зерен. Были случаи вспышек пищевых отравлений, связанных с мукой, например, сальмонеллой, но они были вызваны загрязненными продуктами. Поэтому продолжительность хранения не является частью риска", - пояснил Казанчян.

В целом, по его словам, это больше вопрос качества, чем безопасности.

Также Макги добавляет, что мука может еще и прогоркнуть:

"В общем, это несвежий, неприятный вкус, вызванный распадом молекул жира и масла на мелкие фрагменты, которые имеют запах. Воздействие кислорода, света и тепла может вызвать этот распад. Масла в зернах сосредоточены во внешней оболочке и внутреннем зародыше, поэтому мука, изготовленная из цельного зерна, прогоркает быстрее и заметнее, чем "рафинированная" белая мука, которая не содержит оболочки и зародыша".

Марковиц советует, чтобы проверить, не прогоркло ли мука, стоит ее понюхать.

"Если вы чувствуете затхлый, неприятный запах, то пора покупать новую упаковку", – добавила она.

По словам Казанчян, также запах прогорклого муки имеет "кислый, неприятный, затхлый, похожий на запах фермы, а может, на растворитель, химикат или краску".

"Когда мука прогоркает, это очевидно, но с ботулизмом и E. coli в продуктах питания – веществами, которые могут быть вредными, а то и смертельными – мы не чувствуем разницы на вкус, и в этом проблема", - отметил он.

Поэтому понюхать муку – это хороший способ проверить ее качество, а если есть сомнения, издание советует ее выбросить.

