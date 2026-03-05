Fox News выдал украинский дрон-перехватчик за американский БПЛА

В студии разработку назвали американской, несмотря на то, что на самом видео было указано название компании-разработчика.

Американский телеканал Fox News, близкий к Республиканской партии, проиллюстрировал сюжет о высококлассных технологиях Соединенных Штатов Америки в войне против Ирана кадрами из Украины. Там показали украинские дроны-перехватчики STING в момент работы по российским "Шахедам".

В студии разработку назвали американской. Несмотря на то, что на самом видео было название компании-разработчика "Дикие Шершни" (Wild Hornets).

Эксперт по беспилотникам и обозреватель Fox News Бретт Великович под кадрами применения дронов в различных эпизодах противодействия "Шахедам" расхваливал подход США к использованию искусственного интеллекта.

"Главная история здесь в том, как американский искусственный интеллект фактически сломал скорость реакции Ирана – в частности, благодаря использованию ИИ в беспилотных технологиях. Это уже не теоретические разговоры об искусственном интеллекте. Это боевое применение ИИ – и оно происходит прямо сейчас", – заявил гость.

Как отреагировала компания-разработчик "Дикие Шершни"

"Дикие Шершни" уже прокомментировали сюжет американского телеканала. Разработчик дронов STING обратился к Fox News.

"Мы ценим то, что международные СМИ, такие как Fox News, освещают эффективную работу беспилотников-перехватчиков. В этом фрагменте показаны кадры STING – украинского беспилотника-перехватчика, разработанного инженерами Wild Hornets и используемого украинскими подразделениями ПВО для уничтожения беспилотников типа "Шахед", – говорится в заявлении компании в соцсети Х.

Там отметили, что показанный на кадрах результат стал итогом долгого и сложного пути, который инженеры "Диких Шершней" прошли вместе с украинскими воинами.

"И мы были бы благодарны за надлежащее указание авторства этих достижений. Мы также глубоко ценим всю поддержку, которую получаем, и искренне благодарны за доверие к нашей работе", – добавили "Дикие Шершни".

Украинские дроны-перехватчики STING

Дрон STING был разработан для уничтожения российских беспилотников-камикадзе типа Шахед, Герань, Ланцет, а также разведывательных дронов.

По информации компании-разработчика "Дикие Шершни", этот БПЛА доказал свою высокую эффективность на поле боя, со средним процентом успешных попаданий – 80-90% в зависимости от воинского подразделения. За первые 7 месяцев его применения было уничтожено более 3 тысяч вражеских дронов.

Одним из его преимуществ является доступная цена – стандартный STING с тепловизионной камерой стоит всего $2 200.

Характеристики дронов-перехватчиков STING:

Крейсерская скорость: 140–170 км/ч.

Максимальная скорость: 280 км/ч.

Рабочая высота полета: 0–5000 м.

Максимальная высота: 7000 м.

Скорость набора высоты: 30 м/с.

Максимальная протяженность полета: 37 км.

Тактический радиус действия (с возвратом): 18,5 км.

Продолжительность полета этого дрона на максимальной скорости составляет 6 минут. На крейсерской – до 15 минут.

