Названы 10 лучших Android-смартфонов прямо сейчас по отзывам пользователей

В списке Nubia Z80 Ultra, Huawei Mate 70 Pro, Xiaomi 15S Pro и другие Android-телефоны.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал очередной рейтинг за февраль 2026 года. В этот раз в списке телефоны на базе Android с наибольшим числом положительных отзывов пользователей.

Лидер "народного" рейтинга – ZTE Nubia Z80 Ultra, который набрал 98,67% положительных оценок. Помимо уникального внешнего вида, телефон также сочетает в себе флагманский набор камер, большой аккумулятор емкостью 7200 мАч и топовый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Второе и третье места заняли устройства серии Huawei Mate 70 Pro. Их успех специалисты связывают с мощной экосистемой HarmonyOS, революционными возможностями камер для ночной съемки, премиальным дизайном и высокой автономностью.

Отдельно отмечается Oppo K13 Turbo – это единственный смартфон в рейтинге, который относится к бюджетному сегменту стоимостью менее $250-$300, предлагая при этом характеристики высокого уровня: чип Snapdragon 8s Gen 4, батарею 7000 мАч и активное охлаждение.

В десятке, помимо прочих, можно увидеть Xiaomi 15S Pro, Oppo Find X8 Ultra, Oppo Find X8s, OnePlus Ace 6, Honor Magic 8 и Realme Neo 8.

Ранее сервис AnTuTu обновил рейтинг Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Самый выгодный для покупки флагман сегодня продает Red Magic, тогда как в бюджетном сегменте лидируют устройства Redmi.

На днях Apple представила бюджетный iPhone 17e за 599 долларов. Новинка получила магниты MagSafe и розовую расцветку, но осталась с одной камерой 48 Мп и старой "челкой".

